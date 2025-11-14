Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 10.571,08 %-0,54
        DOLAR 42,3301 %0,14
        EURO 49,2637 %0,03
        GRAM ALTIN 5.680,57 %0,43
        FAİZ 40,20 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 71,87 %1,11
        BITCOIN 97.215,00 %-1,56
        GBP/TRY 55,7388 %-0,16
        EUR/USD 1,1630 %-0,03
        BRENT 63,70 %1,10
        ÇEYREK ALTIN 9.287,26 %0,42
        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama "Made in Türkiye" imzasını dünyaya taşıyor - Teknoloji Haberleri

        "Made in Türkiye" imzasını dünyaya taşıyor

        Trendyol kasım ayı kampanyalarını 15 ülkede eş zamanlı yürüterek, Türk malı ürünlerinin dünyaya tanıtılmasına ve e-ihracata ivme kazandırılmasına destek oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 12:23 Güncelleme: 14.11.2025 - 12:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Made in Türkiye" imzasını dünyaya taşıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye'nin yanı sıra dünya genelinde devam eden kasım kampanyaları, Türk markalarının dünyanın dört bir yanına ihraç edilmesine kapı aralıyor.

        E-ticaret platformu Trendyol da "Made in Türkiye" imzası taşıyan ürünlerini, bu yıl Türkiye ile eş zamanlı olarak 15 ülkede bu kampanyalar aracılığıyla tüketicilerle buluşturuyor.

        Geçen sene 1,5 milyar dolarlık e-ihracat geliri sağlayan Trendyol, bu yıl ise Türk markalarının pazar payını artırarak 130 milyon ürünü kullanıcılarla buluşturmayı hedefliyor.

        Trendyol Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Erdem İnan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Made in Türkiye etiketli ürünleri faaliyette oldukları tüm bölgelerde güçlü bir şekilde temsil etmeyi hedeflediklerini vurguladı.

        REKLAM

        Bu yıl da kampanya dönemini güçlü pazarlama yatırımlarıyla destekleyeceklerini aktaran İnan, "Geçtiğimiz yılın aynı döneminde, 10 ülkede en çok indirilen uygulama olduk. Bu yıl platformumuza, Türkiye'den günlük 18 milyon, yurt dışından ise 7 milyon ziyaretçi bekliyoruz" dedi.

        İnan, bu ay kampanya döneminde 20 milyonu yurt dışına olmak üzere 130 milyon ürünü kullanıcılarıyla buluşturmayı planladıklarını söyledi.

        Kampanya döneminde müşterilerin daha fazla yöneldiği kategorilere dikkati çeken İnan, "Kasım dönemi, her zaman moda, elektronik, ev-yaşam ve kozmetik kategorilerinde yoğun bir ilgiye sahne oluyor. Bu yıl da tablonun bu yönde seyredeceğini öngörüyoruz. Özellikle Türk üreticilerimizin güçlü olduğu kategorilerde, hem Türkiye'de hem yurt dışında önemli bir hareketlilik bekliyoruz." diye konuştu.

        İnan, kullanıcı alışkanlıklarında değişim yaşandığını, geçmişte daha çok indirim oranlarına odaklanan tüketicilerin artık teslimat hızı, iade kolaylığı ve sürdürülebilirlik gibi kriterlere de dikkat ettiğini vurguladı.

        Kullanıcıların kampanya dönemine daha hazırlıklı girdiğini aktaran İnan, şöyle devam etti:

        REKLAM

        "Tüketiciler artık, ürünleri önceden favorilerine ekleyerek fiyat değişimlerini takip ediyor. Yorumları inceleyip satıcı puanlarını değerlendiriyorlar. Alışverişlerini anlık kararlarla değil, araştırma ve karşılaştırmaya dayalı, daha bilinçli bir sürece dönüştürüyorlar. Kasım dönemi, kalite ve fiyat avantajını bir araya getiren Made in Türkiye etiketli ürünlerin yeni pazarlarla buluşması için önemli bir fırsat yaratıyor."

        "TÜRK MALLARINA İLGİ ARTIYOR"

        Erdem İnan, Türk markalarının ürünlerine yönelik ilginin Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında arttığını, Körfez ülkeleri, Avrupa ve Azerbaycan'da güçlü bir talep olduğunu dile getirdi.

        Trendyol olarak Türkiye dahil 35 ülkede aktif operasyon yürüttüklerine vurgu yapan İnan, "Avrupa'da 27, Körfez Bölgesi'nde 6 ülke ve Azerbaycan dahil geniş bir coğrafyada Türk üreticilerini milyonlarca yeni müşteriyle buluşturuyoruz. Geçen yıl 85 milyondan fazla ürünü yurt dışına ulaştırdık ve yaklaşık 1,5 milyar dolarlık ihracata aracılık ettik. Üst üste iki yıldır Türkiye'nin e-ihracat şampiyonuyuz." şeklinde konuştu.

        İnan, 35 binden fazlası Türkiye'de olmak üzere 70 bine yakın sosyal medya içerik üreticisi ağına sahip olduklarını, pazarlama destekleri sayesinde satıcılarının daha fazla bölgeye erişerek iş hacimlerini büyütmesine yardımcı olduklarını aktardı.

        REKLAM

        Teknoloji ve lojistik yatırımlarını hızlandırdıklarının altını çizen İnan, "Berlin, Bakü, Riyad ve Dubai ofislerimizle, Polonya, Riyad ve Dubai depolarımızla global dağıtım ağımızı kurduk. Romanya'daki yeni depomuz ve İstanbul Havalimanı'nda bulunan e-ihracat merkezimizle, bu kaslarımızı daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

        İHRACATIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER TEKNOLOJİYLE KALKIYOR

        İnan, e-ihracatın önündeki en önemli engellerden dil bariyerini teknolojiyle aştıklarını, mühendislerinin geliştirdiği yerli yapay zeka dil modeli "Trendyol LLM" ile satıcı-müşteri iletişiminde 10'dan fazla dilde anlık çeviri sağladıklarını dile getirerek, bu sayede Denizli'deki bir üreticinin, Budapeşte'deki müşterisiyle rahatlıkla iletişim kurabildiğini belirtti.

        Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) e-ihracat partneri olduklarını aktaran İnan, bu işbirliği aracılığıyla Türkiye genelinde daha fazla üreticinin dijital kanallar üzerinden dünya pazarlarına açılması için eğitim programları ve etkinlikler hayata geçirdiklerini anlattı.

        İnan, e-ihracatta farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Türkiye'nin 8 milyar dolarlık e-ihracat hedefi ve 2030'da toplam ihracatın yüzde 10'unun dijital kanallardan gelmesi vizyonuna katkı sağlamak için çalışıyoruz. Kasım döneminin, Türk markalarının küresel ölçekte daha güçlü konumlanmasına ve e-ihracat hacmini artırmaya önemli bir katkı sunacağına inanıyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        22 ilde Orkinos Operasyonu! 138 gözaltı!
        22 ilde Orkinos Operasyonu! 138 gözaltı!
        Zehirlenme faciasında anne de hayatını kaybetti!
        Zehirlenme faciasında anne de hayatını kaybetti!
        19 çocuğa 'nitelikli cinsel istismarda' rekor ceza onandı!
        19 çocuğa 'nitelikli cinsel istismarda' rekor ceza onandı!
        İki kez uçak kazası yaşadı! Biri mucize, biri yıkan haber!
        İki kez uçak kazası yaşadı! Biri mucize, biri yıkan haber!
        Mürted Hava Üssü'nde şehitlerimizi uğurluyoruz
        Mürted Hava Üssü'nde şehitlerimizi uğurluyoruz
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Milli Takım, play-off için sahada!
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        Kripto para borsasına kayyum atandı
        Kripto para borsasına kayyum atandı
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        8 yılda sarmaşıklar ele geçirdi! Polis ekipleri harekete geçti
        8 yılda sarmaşıklar ele geçirdi! Polis ekipleri harekete geçti
        Japonya Başbakanı: 2 ila 4 saat uyuyorum
        Japonya Başbakanı: 2 ila 4 saat uyuyorum
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Türkiye'nin peynir haritası!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        Otoyolda dehşeti yaşadılar! Karı-koca hayatını kaybetti!
        Otoyolda dehşeti yaşadılar! Karı-koca hayatını kaybetti!
        Siz bir de içini görün!
        Siz bir de içini görün!
        Hitler'in DNA analizi
        Hitler'in DNA analizi
        Gayrimenkul satışında rekor
        Gayrimenkul satışında rekor
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?