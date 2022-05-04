Madeleine McCann soruşturmasına yeni gelişme 0:00 / 0:00

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3 yaşındaki Madeleine McCann Portekiz’in Algarve bölgesindeki Praia da Luz beldesinde 2007 yılında ailesiyle tatil yaparken kaldıkları daireden kaçırılmış, ortadan kaybolmuştu.

Ailesi 50 metre uzaklıkta yemek yerken ortadan kaybolan küçük kız uzun süre dünya gündeminde yer almış ancak bulunamamıştı.

Aradan yıllar geçmesinin ardından 2019'da Almanya polisi, ülkede cinsel saldırı suçundan hapis yatan ve pedofiliden de suç kaydı olan bir kişinin Madeleine McCann'in kaybolmasıyla ilgili soruşturmada şüpheli olduğunu duyurmuştu.

Soruşturmayı yürüten savcı Hans Christian Wolter, baş şüpheli olan Alman pedofili Christian Brueckner’ın kızı öldürdüğünden emin olduklarını açıklamıştı. Ancak tüm şüphelere rağmen, Madeleine'in ortadan kaybolmasıyla ilgili olarak Brueckner uzun süre resmi olarak suçlanmamıştı.

OLAYIN 15. YILINDA YENİ DETAYLAR

Olayın 15. yıldönümünde Madeleine McCann'in ortadan kaybolmasını araştıran Alman müfettiş, baş şüpheli pedofil Christian Brueckner'ın çocuğu kaçırılmasıyla ilişkilendiren 'yeni kanıtlar' olduğunu duyurdu. Savcı Hans Christian Wolters, Praia da Luz'da ortadan kaybolmasının üzerinden 15 yıl geçmesine rağmen dün gece Portekiz televizyonunda yaptığı açıklamada, Madeleine'in öldürüldüğünden 'emin' olduğunu ve bunu 45 yaşındaki Brueckner'in yaptığını söyledi.

Wolters, Madeleine'in ailesinin Portekiz'in Algarve kıyısındaki Praia da Luz'daki tatil dairesinden kaybolmasının yıldönümü sebebiyle Sabado adlı bir programda röportaj gerçekleştirdi. Wolters konuya ilişkin "Soruşturma hala devam ediyor ve bazı yeni kanıtlar bulduk. Madeleine McCann'i Christian Brueckner'ın öldürdüğünden eminiz. Şu an için size bundan daha fazla ayrıntı veremem" dedi.

Sunucu Sandra Felgueiras'ın "Brueckner'ın minibüsünde Madeleine McCann'e ait bir şey bulduğunuz doğru mu?" sorusuna Wolters, "Soruşturmanın ayrıntıları hakkında yorum yapmayacağım" dedi. Sunucunun "Ama inkar etmiyorsunuz" ısrarı üzerine ise Wolters "Bunu inkar etmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

The Sun söz konusu yeni kanıtın, Madeleine'ın minibüsün arkasına konulduktan sonra pembe pijamalarındaki lifler olabileceğini iddia etti. Konuya ilişkin resmi makamlardan ise henüz bir açıklama yapılmadı.