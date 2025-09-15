Madendeki göçükten acı haber!

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde madende meydana gelen göçükten yaralı olarak kurtarılan iki işçiden Hüseyin Turan (41), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

AA'da yer alan habere göre Karaismailler Mahallesi'ndeki özel bir krom madeninde oluşan göçükte mahsur kalan ve ekiplerin yaptığı çalışmayla 27 saat sonra kurtarılan Turan, tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İKİ İŞÇİ YARALI OLARAK KURTARILMIŞTI

Turan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı. Öte yandan, aynı hastanede bulunan Ömer Duran'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Karaismailler Mahallesi'ndeki maden ocağında 12 Eylül Cuma günü göçük meydana gelmiş, bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmişti. Ekiplerin yaptığı çalışmayla 2 işçi yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırılmıştı.

Fotoğraf: İHA