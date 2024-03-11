Madonna özür diledi ama tepkiden kurtulamadı

Madonna, Los Angeles'taki turne konserinde yaptığı hatayla gündemde. 'Pop Müziğin Kraliçesi' olarak anılan 65 yaşındaki şarkıcı, konser esnasında bir seyircisinin tekerlekli sandalyede olduğunu fark etmeyerek onu ayağa davet edince ilginç anlar yaşandı. Madonna, seyircisine bağırarak, "Neden orada oturuyorsun? Oturup ne yapıyorsun?" diye seslenmesinin ardından ona doğru yaklaştığında, seyircinin tekerlekli sandalyede oturduğunu fark etti.

Ünlü şarkıcı, yaptığı hatayı fark eder etmez özür diledi ve seyircisine "Burada olmana sevindim" diye seslendi. Şarkıcının o anları sosyal medyada viral oldu, TikTok'da 2,4 milyon kez izlendi.

Ancak sosyal medya kullanıcıları bu hatayı dillerine dolayarak pek çok eleştirel yorum yaptı. Bazıları; "O seyircinin bilet alarak sana gelmesine minnettar olmalısın" diye yazarken, bazı sosyal medya kullanıcıları "Tekerlekli sandalye kullanmasa da insanlar oturarak konser seyredebilir" şeklinde yorum yaptı.

Madonna, 'Celebration' adını verdiği turne kapsamında konserlerine devam ediyor. Sanatçı, geçen yıl haziran ayında geçirdiği bakteriyel enfeksiyon nedeniyle yoğun bakımda tedavi görmüş, ölümden dönmüştü. Hastalığı nedeniyle 15 Temmuz'da başlayacak olan 'Celebration' turnesini 14 Ekim'e ertelemişti.