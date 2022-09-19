Ligde 171. kez oynanan Madrid derbisinde rakibine karşı büyük üstünlüğü olan Real Madrid, galibiyet sayısını 91'e çıkardı. Derbide Atletico Madrid'in 40 galibiyeti bulunurken, iki takım arasında 40 maç da beraberlikle sonuçlandı.

VINICIUS GOL SONRASI DANSINA DEVAM ETTİ

Diğer yandan gol attıktan sonra sahada dans ettiği için rakibine saygısızlık yaptığı gerekçesiyle, hafta içinde ırkçı bir söyleme maruz kalan Real Madridli Vinicius, Atletico Madrid'e karşı attıkları ilk golden sonra da dans etti.

Vinicius, ırkçı söyleme tepki olarak yaptığı açıklamada, "Başarılı bir Brezilyalı siyah futbolcunun mutluluğu Avrupa'nın sinirini bozuyor. (Teninin rengi gözlerin parlaklığından daha önemli olduğu süre boyunca savaş olacaktır) ifadeleri benim vücudumda dövmedir ve bu her zaman aklımdadır. Hayatımın felsefesi daima budur. Dans etmeyi asla bırakmayacağım." demişti.