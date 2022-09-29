Trafikteki kâbusta magandalar yakalandı! 0:00 / 0:00

İHA

Adana’da trafikte tartıştığı ve kendilerine sopayla saldıran sürücüye pompalı tüfekle ateş ettiği öne sürülen zanlı ve yanındaki arkadaşı tutuklandı. İHA'nın haberine göre olay, Çukurova ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Bilal Can E. (22), Enes Ş. (22) ve M.E.E. (17), trafikte tartıştıkları cip sürücüsü Mehmet Aydın ile kavga etmeye başladı.

ATEŞ AÇTIKTAN SONRA TAKİP ETTİLER Cip sürücüsü arabasından aldığı sopa ile otomobildeki 3 kişiyi kovalamaya başladı. Bu sırada otomobilde bulunan Bilal Can E., Enes Ş. ve M.E.E aracın bagajını açmaya çalıştı. Daha sonra Bilal Can E., bagajı açarak arkada bulunan ruhsatsız pompalı tüfeği çıkarttı, tartıştıkları kişinin aracına ateş açtı. Ardından şüpheliler otomobile binerek, cipin peşinden gitti.