Maganda kurşunu yine can aldı! 0:00 / 0:00

DHA

Olay, dün gece meydana geldi. Mahallede yapılan düğünde rastgele ateşlenen tabancadan çıkan kurşun ailesiyle birlikte Mesut Özoğlu'na isabet etti.

DHA'nın haberine göre, kasık bölgesine isabet eden kurşunla yaralanıp kanlar içinde yere yığılan Özoğlu, ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan Özoğlu, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Yaşamını yitiren 5 çocuk babası Mesut Özoğlu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturmada jandarma ekipleri, ismi açıklanmayan bir kişiyi gözaltına aldı, soruşturma sürüyor.