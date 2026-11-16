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        Haberler Objektife Takılanlar Alina Boz: Ben kilo aldım, o zayıfladı

        Alina Boz: Ben kilo aldım, o zayıfladı

        İlk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan Alina Boz ve Umut Evirgen, Etiler'de görüntülendi. Eşiyle birlikte spora başladıklarını söyleyen Boz, "Tam tersi ben kilo aldım, o zayıfladı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 18:25 Güncelleme:
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        "Ben kilo aldım, o zayıfladı"

        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Umut Evirgen ve oyuncu eşi Alina Boz, Etiler'de bir mekân çıkışında objektiflere yansıdı. Çift, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        "GÜZEL BİR GECE GEÇİRİYORUZ"

        Arkadaşlarıyla birlikte yemek yediklerini belirten Evirgen ve Boz, güzel bir akşam geçirdiklerini söyledi. Sosyal medyada paylaştıkları eğlenceli video ve görüntüler hakkında da konuşan çift, muhabirlerle şakalaşarak, "Gayet güzel bir gece geçiriyoruz. Kusura bakmayın, ayıp olmazsa kaçalım, hava çok soğuk" ifadelerini kullandı.

        "SPORA BAŞLADIK"

        Son dönemde yaşadıkları kilo değişimleri hakkındaki soruları da yanıtlayan Alina Boz, eşiyle birlikte spora başladıklarını belirtti. Boz, "Spora başladık ikimiz de ama işte öyle oluyor ya; tam tersi ben kilo aldım, o zayıfladı" diyerek yaşadıkları değişimi anlattı.

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        Alina Boz ile işletmeci ve Umut Evirgen, 2 Aralık 2023'te evlenmişti. İlk kez anne ve baba olmaya hazırlanan çift, ağustos ayında kız bebek beklediklerini açıklamıştı.

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        #Alina Boz
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