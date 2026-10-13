Amanda Seyfried sevişme sahnelerini reddetti

Amanda Seyfried, kariyerinin bu noktasında sevişme sahnesi çekmemeye karar verdi. Hamptons Uluslararası Film Festivali'nde Alec Baldwin ile yaptığı bir sohbette "Sürekli seks yapmam gereken bir diziyi, seks sahneleri yüzünden reddettim. Kiminle olursa olsun fark etmez... Bunu yapmak istemiyorum. Rahatsızım. Şu an buna sıcak bakmıyorum" açıklamasını yaptı.

"Belki proje daha sonra tekrar ortaya çıkarsa, belki farklı bir yerde olurum. Ama bir yabancının yanında çıplak olmak istemiyorum" diyen oyuncu, yaşlandıkça oyunculuk yapmanın daha tuhaf hale geldiğini, çünkü romantik olmadığı insanlarla romantik olmak zorunda kaldığını söyledi.

"ESKİDEN İŞİMİ KAYBETMEMEK İÇİN KABUL ETTİM"

"Bazen harika oluyor. Bazen de gerçekten rahatsız edici. Ama eskiden 'Öpüşmeliyiz. Harika! Bu muhteşem. Nasıl öpüşeceğimi biliyorum' diye düşündüğüme inanamıyorum" diyen Seyfried, "Eskiden çok eğlenceliydi. Hiç sorun değildi. 'Bugün çok çekici biriyle öpüşeceğim... Ve bana para ödüyorlar' diyordum" ifadesini kullandı.

Daha önce Porter dergisine verdiği röportajda, genç bir oyuncu olduğu dönemde film setlerinde yakınlık koordinatörlerinin olmasını dilediğini söyleyen Seyfried, gençlik yıllarında işini korumanın tek yolu olduğunu düşündüğü için sevişme sahnelerine ses çıkarmadığını söylemişti.

Seyfried o dönemde, “19 yaşında iç çamaşırım olmadan ortalıkta dolaşmak... Şaka mı yapıyorsunuz? Buna nasıl izin verdim?” demişti. Oyuncu ayrıca, "19 yaşındaydım ve kimseyi üzmek istemiyordum, işimi de kaybetmek istemiyordum. İşte bu yüzden" diye eklemişti.

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ÇOCUKLARI VARKEN FOTOĞRAF ÇEKTİRMİYOR

Seyfried, Baldwin ile yaptığı söyleşide, hem ekranda hem de ekran dışında bir oyuncu olarak kendisi için sınırlar belirleme konusunda son zamanlarda çok daha iyi bir iş çıkardığını söyledi.

Seyfried'in yeni kuralı şu: Eğer çocuklarıyla birlikteyse hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi kabul etmiyor. Oyuncu bu durumu, "Çünkü onların yaşadığı her şey benim yaşadıklarımdan daha önemli" diye açıkladı.

Seyfried, son olarak kariyerinin en büyük hitlerinden biri olan ve dünya çapında 400 milyon dolar hasılat elde eden 'The Housemaid' ile büyük bir başarı yakaladı. Son zamanlarda bağımsız dram filmi 'The Life and Deaths of Wilson Shedd' ile festivallerde boy gösteriyor ve yakında çıkacak animasyon filmi 'Steps'te Külkedisi'ni seslendirdi.