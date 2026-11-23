SHOW TV'nin Gold Film imzalı, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin 'Çimen'i ünlü oyuncu Asena Keskinci; diziye dahil olma sürecini, Çimen karakteriyle kurduğu bağı, set atmosferini ve özel hayatına dair görüşlerini paylaştı.

"DAHA FARKLI MOTİVE OLUYORUM"

* 'Kızılcık Şerbeti'ne dahil olma sürecinizden ve zorluklarından bahseder misiniz?

Elbette insanların halihazırda sevdiği, tanıdığı, bildiği bir karaktere sonradan dahil olmanın epey bir zorluğu var. Ama bu benim için daha önce hiç deneyimlemediğim bir şeydi. O yüzden bunun da farklı keyifli alanları olduğunu keşfediyorum. Tabii ki o halihazırda çizilen birtakım sınırlardan çıkmamak ama yine de kendimi de işin içine dahil ederek, kendi ruhumu da ortaya koyarak kendi Çimen'imi yaratmaya çalışıyorum. Zor bir şey aslında; buna rağmen gelen güzel yorumları görünce daha farklı motive oluyorum, daha da iyi hissediyorum.

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"BUNUN KESİNLİKLE AVANTAJLARI VAR"

* 'Kızılcık Şerbeti' hayatınızda neleri değiştirdi?

Beni genç bir kitle sokakta görünce tanıyordu, karşılıklı heyecanlanıyorduk ama şu anda o kitlenin yaşı da arttı. O yüzden birazcık evin kızı gibiyim; bu değişti. Onun dışında çok uzun bir süredir birbirine alışmış bir ekibin içine girmek, sıfırdan yola çıkan bir ekipten daha farklı. O aile sıcaklığına dahil olmuş oluyorsunuz; her şey zaten kurulmuş ve siz onun içine giriyorsunuz. Bunun kesinlikle avantajları var.

"KİMİ ZAMAN HAK VERMİYORUM"

* Çimen karakteriyle empati kuruyor musunuz? Ayrıca farklılıklarınız neler?

Ne kadar farklı davranacak olursam olayım, oynadığım karakteri yargılamadan hep onun içinde kalmaya çalışıyorum. Dolayısıyla karakterin özünde hiçbir şeyi değiştirmiyorum elbette; ama sevgi uğruna yaptığı şeyler benim çok da katıldığım davranışlar değil. Onu anlıyorum ama kimi zaman hak vermiyorum.

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"BAZEN TÖKEZLEYEBİLİYORUZ"

* Asena Keskinci ve Çimen'in ortak özellikleri var mı?

İkimiz de kendi hayatımıza sahip olmak, kendi hayatımızda söz sahibi olan kişi olmak istiyoruz. İkimiz de bazen tökezleyebiliyoruz; sanırım en büyük ortak özelliğimiz bu. Daha özgür bir hayatın peşinden koşuyor olmamız da öyle.

* Asena Keskinci'nin annesi Kıvılcım olsaydı hayatındaki her şeyini anlatır mıydı?

Kendi annemle açık iletişimden yanayım, her şeyimi paylaşıyorum. Kıvılcım da annem olsaydı paylaşırdım. Fakat sanıyorum biraz gecikmeli paylaşırdım; önce kendi kararımı verirdim, önce kendimle konuşurdum, sonra onunla konuşurdum.

"BENCE BU ÇOK KEYİFLİ BİR ANI"

* Çocuk oyuncu olarak büyümek ve "Ne zaman bu kadar büyüdün?" tepkileri alıyor musun?

Bu bana zaten sürekli söylenen bir şey; "Bu kız ne zaman büyüdü?" falan diye soruyorlar. Ben de onlara "Ben de bilmiyorum ki, galiba beraber büyüdük" diyorum. Bence bu çok keyifli bir anı; hiç bilmeden aslında o insanın bir çocukluk anısı olmuş oluyorsun ve bu çok kıymetli bir şey. Bu jenerasyonun tamamıyla bir anım var, beraber yaşadığım bir şey var. Bu çok güzel.

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"BENİ ÇOK MUTLU ETTİ"

* Sette büyüklerinden aldığın notlar ve unutamadığın anılar var mı?

Bu arada bu anlamda çok şanslıyım. Girdiğim pek çok işte hep çok kıymetli oyuncularla çalıştım. Burada da bütün kadroya bakınca duayen oyuncularla, kendi alanında çok başarılı isimlerle çalışıyoruz. Dolayısıyla sete ilk girer girmez erişebildiğim bütün oyunculara şunu sordum; "Lütfen bana bir şey olursa muhakkak söyleyin. Biliyorum, böyle bir görev tanımınız yokken sizi biraz hoca yerine koymuş oluyorum ama yine de iletin" Sağ olsunlar, "Ne yapıyorsan ona devam et, çok iyi gidiyorsun" dediler. Bu beni çok mutlu etti, o yüzden çok da motiveyim.

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"ÇOK ŞANSLIYIM"

* Evrim Alasya ile karşılıklı sahneler ve sete hazırlanmak nasıl?

Onunla beraber sahne çekmek oyuncuyu çok yükselten bir şey. Karşı taraf ne kadar ikna ediciyse siz de yaptığınız şeye o kadar ikna oluyorsunuz; bu esnada birbirinizi izliyorsunuz da. O anlamda çok kıymetli bir paylaşım olduğunu düşünüyorum. Tabii beraber çok sahnemiz var ve sürekli devam ediyoruz; bu devam ettikçe ritmimiz de uyumlanıyor. O yüzden yaptığım iş bu sefer daha çok içime siniyor. Bunu yavaş yavaş daha da uyumlayarak gidiyoruz. Çok fazla sahnemiz var, bu açıdan çok şanslıyım.

* 'Kızılcık Şerbeti' setindeki ilk gün ve seni rahatlatan kişi kimdi?

Evrim Alasya bana, "Sanki hiç yeni dahil olmamışsın gibi, sanki hep içimizdeymişsin gibi" diye bir cümle kurmuştu. Bu çok kıymetli; çünkü çok uzun bir süredir aile olmuş bir ekipten ilk gününde bu cümleyi duymak insanı hem rahatlatıyor hem mutlu ediyor.

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"BAMBAŞKA BİR GÖRÜŞÜ OLABİLİR"

* Kendine uygun olmadığını bildiğin biriyle "Belki düzelir" diyerek şans verir misin?

Bir insanın senden farklı olması, o insanla güzel bir şey yaşayamayacağın anlamına gelmiyor. Bambaşka bir görüşü olabilir ama aradaki sevgi ve saygı o ilişkiyi kurtarabilir diye düşünüyorum. Yine de çok koşullara bağlı bir durum bu; ama bence farklılıklar o ilişkinin olmayacağı anlamına gelmez.

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* 'Kızılcık Şerbeti' karakterlerinden gerçek hayatta kiminle arkadaş olurdu?

En mantıklı seçenek yine Kıvılcım. Başına bir şey geldiğinde seni karşısına alıp konuşur, destek olur; daha makul ve mantıklı. Zaten benim de ona ihtiyacım var.