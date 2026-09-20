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        Haberler Magazin Bade İşçil: Ben işten fırsat bulamıyorum, köpeğim eş arıyor

        Bade İşçil: Ben işten fırsat bulamıyorum, köpeğim eş arıyor

        Uzun süredir hayatında biri olmadığı bilinen Bade İşçil, köpeğine gönderme yaparak, "O eş arıyor, ben değil" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 14:57 Güncelleme:
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        "İşten eşe fırsat bulamıyorum"

        Ünlü oyuncu Bade İşçil, önceki gün İstinye'de köpeğiyle yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre İşçil, projelerinden sosyal medyada yeniden gündem olan açıklamalarına ve özel hayatına kadar merak edilen birçok konuya samimiyetle açıklık getirdi.

        "ÇOCUKLUK DÖNEMİNE AİT BİR ESPRİYDİ"

        Geçmişte katıldığı bir programda sarf ettiği "Kadınlar beni dışlıyor, erkeklerle daha iyi anlaşıyorum" şeklindeki beyanlarının yeniden sosyal medyada gündem olması sorulduğunda İşçil, bu durumun yanlış anlaşıldığını belirtti.

        Oyuncu, "O eski bir röportaj, çocukluk ve okul dönemlerime ait bir anıydı. Esprili bir şekilde söylenmiş bir şeydi, büyütülecek veya altında derin bir anlam aranacak bir konu değil" dedi.

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        Uzun süredir yalnız olması ve hayatında birisinin olup olmadığı yönündeki sorulara ise esprili bir yanıt verdi. O sırada köpeğinin etrafı koklamasına göndermede bulunan güzel oyuncu, "Ben bir hayat arkadaşı aramıyorum, onun peşinde koşmaktan ve oğlumdan fırsat bulamıyorum. Köpeğim çok kıskanç, beni çok kıskanıyor, nereye gitsem oraya geliyor. O eş arıyor, ben değil" diyerek muhabirleri güldürdü.

        "OKUDUĞUM SENARYOLAR VAR"

        Uzun süredir ekranlardan uzak olan İşçil, yeni projelerle ilgili sorular üzerine, "Gelen bazı teklifler ve okuduğum senaryolar var. Hem televizyon hem de dijital platformlar için görüşmeler bahsedilen şeyler oluyor, ama henüz netleşen bir şey yok" dedi.

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        #Bade İşçil
        #Köpek
        #evlilik
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