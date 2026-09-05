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        Haberler Magazin Boğaz'da görkemli defile

        Boğaz'da görkemli defile

        Burcu Esmersoy, Ebru Şallı ve Şebnem Schaefer, podyuma çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 11:31 Güncelleme:
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        Podyuma çıktı

        IMANNOOR 70 Model ve 110 farklı kombinden oluşan 'Modern Kontrast' adlı 2026/27 Kış sezonu koleksiyonunu Galataport’ta tanıttı. Koleksiyon; şal, eşarp, gündelik kıyafetler, kaftanlar, pijamalar, jean, deri kürkler ve aksesuarlar gibi geniş bir yelpazeyi içerdi.

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Görkemli sezon defilesi Burcu Esmersoy, Ebru Şallı ve Şebnem Schaefer ile açıldı. Defile Hadise konseri ile devam etti.

        Burcu Esmersoy, “Bu kıyafet için çok savaştım. Pantolonuma da gömleğime de aşığım. Türbanı bağlarken de bu arada bir sanat olduğunu fark ettim. Hayranım, bozmak, çıkartmak istemiyorum" ifadelerini kullandı. Esmersoy, "İman benim çok eski arkadaşım. Onun bu markasının gelişmesini ben ilk günden beri takip ediyorum. Hatta eşarpları ilk takanlardan birisiyim. İlk sezon çıkardığı eşarpları benimle paylaşmıştı. Şu anda gelinen noktada gerçekten tüylerim diken diken. Çok heyecanlıyım" dedi.

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        Ebru Şallı, tesettür koleksiyonunu değerlendirirken, şıklığı ve el işçiliğiyle dikkat çeken tasarımlardan övgüyle bahsetti. Defilede podyuma çıkan Şallı, "Gerçekten rüya gibi bir defile oldu. Özellikle eşarp çok şık ve çok modern durdu" diye konuştu.

        Sibel Turnagöl, etkinliğe katılan ünlü isimler arasındaydı. Turnagöl, uzun zamandır görüntülenmemesi hakkında ise "Ben çok dışarı çıkmıyorum, evde vaktim geçiyor. Lokantam var, orada vakit geçiriyorum. Yakında yeni işlerle herkese yeniden 'merhaba' demeyi düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Burcu Esmersoy
        #ebru şallı
        #Şebnem Schaefer
        #hadise
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