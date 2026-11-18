Çağatay Ulusoy ile Aslıhan Malbora akşam yemeğinde buluştu
Çağatay Ulusoy, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Aslıhan Malbora ile Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi
Giriş: 18 Kasım 2026 - 08:47 Güncelleme:
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Çağatay Ulusoy, sevgilisi Aslıhan Malbora ile Etiler'deydi. Bir mekandan çıkarken objektiflere yansıyan Ulusoy, kuzeninin ziyareti nedeniyle bir araya geldiklerini ve birlikte yemek yediklerini belirtti.
Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncu, zayıflama sırrının sorulması üzerine sadece diyet yaptığını söyledi.
Çağatay Ulusoy, sete ara verdiğinde "Genelde dinlenmeye çalışıyorum" dedi. Ulusoy, daha sonra sevgilisi ile otomobile binip oradan ayrıldı.
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