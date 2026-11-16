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        Haberler Dünyadan Cinsel suç hükümlüsü komedyen Russell Brand'den mektup var: Tanrı'nın bizi affettiği gibi birbirimizi affedelim

        Cinsel suç hükümlüsü komedyen Russell Brand'den mektup var: Tanrı'nın bizi affettiği gibi birbirimizi affedelim

        Bir tecavüz ve üç cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan oyuncu ve komedyen Russell Brand, cezaevinden eşi aracılığıyla mesaj yolladı. "Suçlu değilim" ifadesini kullanan Brand, hayranlarından af diledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 11:32 Güncelleme:
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        Cezaevinden mektup var

        İngiliz komedyen ve oyuncu Russell Brand, 2004 ile 2009 yılları arasında işlediği bir tecavüz ve üç cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından hapishaneden mektup gönderdi. Hakkındaki hüküm geçen pazartesi açıklanan 51 yaşındaki komedyenin açıklamasını, eşi Laura kamuoyuna duyurdu.

        Cezasının yaklaşık yedi yılını çekecek, kalan süresini ise şartlı tahliye ile geçirecek ve cinsel suçlular siciline kaydedilecek olan Brand'in eşi, yargılama süresince onu destekledi.

        İddialara göre Brand, yargılamanın başlamasından bir ay önce, 15 Eylül'de 5 milyon sterlin değerindeki kır evinin mülkiyetini, 2017'de evlendiği ve üç çocuğunun annesi olan eşine devretmişti.

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        Laura Brand, 6,6 milyon aboneye sahip olan komedyen eşinin YouTube kanalında bir video paylaştı. 'İyi İşler Devam Ediyor' başlıklı bir saatlik video, Brand'in 'Pazar Ayini' serisinin bir parçası.

        "SUÇLU DEĞİLİM"

        Videonun sonlarında doğru Laura, Brand'den gelen bir mesajı okudu ve mesajda Brand'in bulunduğu yerin, özellikle cinsel suçlardan hüküm giymiş erkekler için ayrılmış olan Cambridgeshire, Huntingdon yakınlarındaki HMP Littlehey olduğunu açıkladı.

        "Sevgili kardeşlerim, desteğiniz için Tanrı sizi kutsasın" diye başlayan mesajında Brand, "Bildiğiniz gibi, hapse atıldığım suçlardan suçlu değilim, bu yüzden garip bir şeyler oluyor. İyi haber şu ki, O'nu seçtiğimizde Mesih bizimle birlikte oluyor ve ben de O'nu seçiyorum" diyordu.

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        "EN BÜYÜK CİNSEL SUÇLULAR HAPİSHANESİNDEYİM"

        "Avrupa'nın en büyük cinsel suçlular hapishanesindeyim" diyen Brand, "İyi haber şu ki, buradaki personelin güçlü, nazik ve özverili olduğunu zaten gördüm. Diğer mahkum arkadaşlarıma gelince, artık kimseyi yargılayacak durumda olmadığımı biliyorum. Buradaki diğer erkeklerden hangilerinin suçsuz olduğunu bilmiyorum, suçlu olanlar da tıpkı sizin ve benim gibi Mesih'in kurtarmak için öldüğü insanlar" diye sözlerini tamamladı.

        Brand'in, "Tanrı'nın bizi affettiği gibi, hepimiz birbirimizi sevelim, birbirimiz için dua edelim ve birbirimizi affedelim" sözlerini aktaran Laura, gözleri yaşararak mesajı şöyle tamamladı: Lütfen kıymetli eşime ve aileme destek olun. Dualarınızı hissediyorum.

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        "RUSSELL İYİ VE DUA EDİYOR"

        Videonun başlarında 39 yaşındaki Laura, takipçilerine şunları söyledi: Burada, Pazar Ayini topluluğunda kurulan güzel çalışmaları sürdürmek için bulunuyorum; bu, benim ve Russell'ın kalbine çok yakın bir şey.

        "Görünüş farklı olabilir, ancak hedeflerimiz büyük ölçüde aynı ve biz Tanrı'ya, O'nun planlarına ve şu anda yaptığı her şeye güveniyoruz" diyen Laura, "Acı verici olsa da, elbette burada oturup arkadaşım ve en yakın dostum olmadan yaşamak benim için biraz alışma süreci gerektirecek olsa da, devam etmek istiyorum ve desteğiniz için minnettarım, size de minnettarım. Mesajlarınız için teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

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        "Russell ile konuşuyorum. İyi ve tahmin edebileceğiniz gibi dua ediyor" diyen Laura, dini içerikli yayını bitirirken, hükümlü komedyenin hayranları tarafından gönderilen yorumları okudu.

        "HAPİSHANEDE SALDIRI HEDEFİ HALİNE GELDİ"

        Londra'da HM Prison Wandsworth adlı hapishanede cezasını çeken Brand'in hücre hapsinde tutulduğu öğrenildi. Cezaevi kaynakları, statüsü ve yüksek profilli suçlarının onu bir hedef haline getirdiğini ve diğer tutukluların ona saldırarak kendilerine isim yapmayı istediklerini iddia etti.

        Brand'in hücresini görünce dehşete düştüğü, tuvaleti kullanırken mahremiyet isteyip isteyemeyeceğini sorduğu ve daha az dikkat çekmesi için uzun saçlarını kestirmesi tavsiye edildiği bildirildi.

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        YENİ SUÇLAMALAR

        Öte yandan, bir tecavüz ve üç cinsel saldırıdan hüküm giymesinin ardından sekiz kadın daha ortaya çıkarak Brand'i cinsel istismarla suçladı. Duruşma boyunca cinsel ilişkilerinin rıza temelli olduğunu ısrarla savunan Brand, ayrıca 16 yaşında bir kıza cinsel istismarla da suçlanıyor.

        Şu anda 37 yaşında olan Mia Latter, 30 yaşındayken, Brand'in kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve bunun hayatında kalıcı bir etki bıraktığını kamuoyuna açıklamak için ismini saklama hakkından feragat etti.

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        #Russell Brand
        #tecavüz
        #hapishane
        #cezaevi
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