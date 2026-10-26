Hülya Hökenek ile Hafta Sonu Ana Haber - 24 Ekim 2026

24 Ekim Ana Haber Bülteninde günün öne çıkan başlıkları; ekonomi, dış politika ve toplumsal gelişmeleri mercek altına alıyoruz. İstanbul piyasasındaki sebze ve meyve fiyatlarındaki son durum ile başlayan bültenimiz, Yemen Dışişleri Bakanı'nın İstanbul ziyaretine ve bölgesel diplomasi trafiğine odakl... Daha Fazla Göster 24 Ekim Ana Haber Bülteninde günün öne çıkan başlıkları; ekonomi, dış politika ve toplumsal gelişmeleri mercek altına alıyoruz. İstanbul piyasasındaki sebze ve meyve fiyatlarındaki son durum ile başlayan bültenimiz, Yemen Dışişleri Bakanı'nın İstanbul ziyaretine ve bölgesel diplomasi trafiğine odaklanıyor. Meclis gündemine taşınan Mavi Vatan Yasası ile ilgili detaylar ve Türkiye'nin deniz yetki alanlarındaki stratejik adımları programda ele alınıyor. Fransa'da uygulanan yeni güvenlik önlemleri ve sokağa çıkma kısıtlamaları Avrupa'daki son durumu yansıtırken, deprem bölgesindeki bir ailenin yaşadığı travmatik süreç ve çözüm arayışları da gündemimizde. Gelişmeleri yakından takip etmek için kanalımıza abone olun. Türkiye ve dünya gündemindeki önemli haberleri kaçırmamak için kanalımıza abone olun. Daha Az Göster