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        Haberler Magazin Furkan Kızılay, kaza yapan sürücüye yardım etti

        Furkan Kızılay, kaza yapan sürücüye yardım etti

        'Çocuklar Duymasın'ın 'Havuç'u Furkan Kızılay, Sakarya'da otomobiliyle seyir halindeyken kaza yapan bir motosikletli gencin yardımına koştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 21:31 Güncelleme:
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        Kaza yapan sürücünün yardımına koştu

        'Çocuklar Duymasın' adlı dizide canlandırdığı 'Havuç' karakteriyle hafızalara kazınan Furkan Kızılay, Sakarya'da talihsiz bir ana tanıklık etti. İstanbul'daki yaşamını geride bırakıp eşiyle birlikte Sapanca'ya yerleşen oyuncu, otomobiliyle seyir halindeyken önünde ilerleyen bir motosikletli gencin kaza anını gördü.

        İLK MÜDAHALEYİ KENDİSİ YAPTI

        Kazanın ardından hemen aracından inerek motosikletlinin yardımına koşan Kızılay, hafif sıyrıkları bulunan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sağlık ekipleri gelene kadar yaralının başından ayrılmayan oyuncu, "İyi misin?, korkma, merak etme" diyerek genci sakinleştirdi.

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        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.

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        #furkan kızılay
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        #Kaza
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