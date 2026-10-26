Furkan Kızılay, kaza yapan sürücüye yardım etti
'Çocuklar Duymasın'ın 'Havuç'u Furkan Kızılay, Sakarya'da otomobiliyle seyir halindeyken kaza yapan bir motosikletli gencin yardımına koştu
Giriş: 26 Ekim 2026 - 21:31 Güncelleme:
'Çocuklar Duymasın' adlı dizide canlandırdığı 'Havuç' karakteriyle hafızalara kazınan Furkan Kızılay, Sakarya'da talihsiz bir ana tanıklık etti. İstanbul'daki yaşamını geride bırakıp eşiyle birlikte Sapanca'ya yerleşen oyuncu, otomobiliyle seyir halindeyken önünde ilerleyen bir motosikletli gencin kaza anını gördü.
İLK MÜDAHALEYİ KENDİSİ YAPTI
Kazanın ardından hemen aracından inerek motosikletlinin yardımına koşan Kızılay, hafif sıyrıkları bulunan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sağlık ekipleri gelene kadar yaralının başından ayrılmayan oyuncu, "İyi misin?, korkma, merak etme" diyerek genci sakinleştirdi.
REKLAM
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ