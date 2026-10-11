Ata Demirer ve Dilara Alemdar'ın Ayvalık tatili
Ünlü komedyen Ata Demirer, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Dilara Alemdar ile Ayvalık tatilinden karelerini paylaştı
Giriş: 11 Ekim 2026 - 17:39 Güncelleme:
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Ata Demirer, geçtiğimiz yılın temmuz ayından bu yana özel bir şirkette müdür yardımcısı olarak görev yapan Dilara Alemdar ile aşk yaşıyor.
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İlişkilerini zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gözler önüne seren çift, birlikte geçirdikleri keyifli anları takipçileriyle buluşturmayı da ihmal etmiyor.
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Ata Demirer ile Dilara Alemdar, bu kez Ayvalık tatillerinden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.