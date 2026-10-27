Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a: İyi ki doğdun aşk

"CANIM ÖYLE İSTEDİ" DEMİŞTİ

Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ, ağustos ayında 5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram ve X hesaplarını kapatmıştı. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda bu kararının nedenini açıklayarak, "Canım sıkıldı, canım öyle istedi, kapattım. Yani onun altını böyle dramatik bir hikâyeye bağlamaya gerek yok, açık ve net konuşayım. Onun yerine gittim, iki düzine kitap aldım, bol bol kitap okudum" ifadelerini kullanmıştı.