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        Haberler Magazin Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a: İyi ki doğdun aşk

        Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a: İyi ki doğdun aşk

        Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un 43'üncü yaş gününü kutlayan Başak Dizer, birlikte çekildikleri fotoğrafları "İyi ki doğdun aşk" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 20:35 Güncelleme:
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        2016 yılında Paris'te dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer, 2022 yılında oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

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        Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, bu kez doğum günü kutlamasıyla gündeme geldi.

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        43 yaşına basan Kıvanç Tatlıtuğ'un doğum gününü eşi Başak Dizer de romantik bir paylaşımla kutladı.

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        Eşiyle birlikte objektif karşısına geçen Başak Dizer, birlikte verdikleri pozları "İyi ki doğdun aşk" notuyla bir milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı.

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        Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in aşklarını bir kez daha gözler önüne seren fotoğrafları, takipçilerinden beğeni aldı.

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        "CANIM ÖYLE İSTEDİ" DEMİŞTİ

        Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ, ağustos ayında 5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram ve X hesaplarını kapatmıştı. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda bu kararının nedenini açıklayarak, "Canım sıkıldı, canım öyle istedi, kapattım. Yani onun altını böyle dramatik bir hikâyeye bağlamaya gerek yok, açık ve net konuşayım. Onun yerine gittim, iki düzine kitap aldım, bol bol kitap okudum" ifadelerini kullanmıştı.

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        #başak dizer
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