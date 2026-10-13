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        Haberler Magazin Beril Pozam'dan hamilelik pozu

        Beril Pozam'dan hamilelik pozu

        Ağustos ayında bebek beklediğini açıklayan Beril Pozam'dan hamilelik pozu geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 08:16 Güncelleme:
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        'Yalı Çapkını' dizisinin setinde başlayan aşkları 2024'te nikah masasına taşınan Beril Pozam ile Ersin Arıcı, şu sıralar ilk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanıyor.

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        Ağustos ayında anne olacağını duyuran Pozam, bu süreci gözlerden uzakta geçiriyor.

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        Eşi ile İznik'e giden oyuncu, ilk kez hamilelik pozunu paylaştı.

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        Doğanın içinde eşi ve köpeği ile objektif karşısına geçen Beril Pozam'ın karnının iyice belirginleştiği görüldü.

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        Öte yandan Beril Pozam nasıl evlilik teklifi aldığını şu sözlerle anlatmıştı: Evlilik teklifi harika bir ortamda, baş başayken yıldızların altında bizim sevdiğim sadelikte ve hoşlukta geldi. Çok güzel bir anda bir yıldız kaydı ve harika bir teklif aldım. Bizim şansımız ve kısmetimiz birbirimizi bulmamız oldu. Çok büyütmek istemedik. Sessiz ve güzel bir şekilde yapmak istedik. Düğün çok ama çok stresli bir işmiş.

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        #Beril Pozam
        #bebek
        #hamilelik
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