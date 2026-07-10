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        Haberler Magazin Ege Kökenli'den bebeğinin ismine yönelik eleştirilere yanıt

        Ege Kökenli'den bebeğinin ismine yönelik eleştirilere yanıt

        Oyuncu Ege Kökenli, yeni doğan kızına 'Tal' ismini vermesi nedeniyle sosyal medyada gelen eleştirilere tepki gösterdi. Eleştirilere yanıt veren Kökenli, "Bu benim çocuğum, ben de bu ismi sevdim ve koydum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 09:22 Güncelleme:
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        2022'de Lior Ahituv ile evlenen oyuncu Ege Kökenli, 2025'in Mayıs ayında henüz 5 buçuk aylık hamileyken bebeğini kaybetmişti.

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        Zor günleri geride bırakan Kökenli, geçtiğimiz mart ayında 'Tal' adını verdiği kızını kucağına alarak anne olmanın sevincini yaşamıştı.

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        Ege Kökenli, kızına verdiği 'Tal' adının kendisi için anlamının çok derin olduğunu belirtmişti. Oyuncu, 'Tal' kelimesinin hem "çiğ" anlamına geldiğini hem de "derin bir üzüntünün ardından sessizce gelen büyük mutluluk" demek olduğunu söylemişti.

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        "BU NİYETLE UYANDIM"

        İsim verme sürecini de anlatan Kökenli, "Bir sabah çocuğuma 'Tal' ismini koyacağım diye uyandım. Bunun nereden geldiğini bilmiyorum, sadece bu niyetle uyandım" demişti.

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        Eşi ve kızı ile mutlu bir aiile hayatı sürdüren Ege Kökenli, bebeğinin ismiyle ilgili gelen eleştiriler karşısında adeta çılgına döndü.

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        "TUHAF YORUMLAR YAZIYORSUNUZ"

        Eleştirilere sert bir dille yanıt veren Kökenli, "Tuhaf yorumlar yazıyorsunuz, 'Aman en marjinal bunlar' diyorsunuz. Marjinallikle alakası yok. Bu benim çocuğum, ben de bu ismi sevdim ve koydum. Size ne arkadaşım! Ne istiyorsam koyarım" ifadelerini kullandı.

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