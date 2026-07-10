"TUHAF YORUMLAR YAZIYORSUNUZ"

Eleştirilere sert bir dille yanıt veren Kökenli, "Tuhaf yorumlar yazıyorsunuz, 'Aman en marjinal bunlar' diyorsunuz. Marjinallikle alakası yok. Bu benim çocuğum, ben de bu ismi sevdim ve koydum. Size ne arkadaşım! Ne istiyorsam koyarım" ifadelerini kullandı.