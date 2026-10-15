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        Haberler Magazin Faruk Sabancı'dan Esra Bilgiç'e: İyi ki doğdun aşkım

        Faruk Sabancı'dan Esra Bilgiç'e: İyi ki doğdun aşkım

        Esra Bilgiç, 32'nci yaş gününden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Sevgilisi Faruk Sabancı da ünlü oyuncunun doğum gününü, "İyi ki doğdun aşkım" notuyla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 01:03 Güncelleme:
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        Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Esra Bilgiç, bu kez yeni yaşını kutladığı anlarla takipçilerinin karşısına çıktı.

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        32 yaşına giren oyuncu, doğum günü pastasının mumlarını üflediği anları, "Tüm iyi dilekleriniz için teşekkür ederim" notuyla paylaştı.

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        Esra Bilgiç'in bir süredir birlikte olduğu DJ ve prodüktör Faruk Sabancı da sevgilisinin doğum gününü kutlamayı ihmal etmedi.

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        Faruk Sabancı, Esra Bilgiç ile birlikte çekildiği fotoğrafı, "İyi ki doğdun aşkım" notuyla paylaşarak sevgilisine romantik bir kutlamada bulundu.

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        #Faruk Sabancı
        #Esra Bilgiç
        #oyuncu
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