Faruk Sabancı'dan Esra Bilgiç'e: İyi ki doğdun aşkım
Esra Bilgiç, 32'nci yaş gününden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Sevgilisi Faruk Sabancı da ünlü oyuncunun doğum gününü, "İyi ki doğdun aşkım" notuyla kutladı
Giriş: 15 Ekim 2026 - 01:03 Güncelleme:
1
Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Esra Bilgiç, bu kez yeni yaşını kutladığı anlarla takipçilerinin karşısına çıktı.
2
32 yaşına giren oyuncu, doğum günü pastasının mumlarını üflediği anları, "Tüm iyi dilekleriniz için teşekkür ederim" notuyla paylaştı.
3
Esra Bilgiç'in bir süredir birlikte olduğu DJ ve prodüktör Faruk Sabancı da sevgilisinin doğum gününü kutlamayı ihmal etmedi.