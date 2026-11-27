Gisele Bündchen'in üç çocuklu aile hayatı: Minnettarlık bulaşıcıdır
jiu-jitsu eğitmeni eşi Joaquim Valente, henüz 1,5 yaşındaki bebeği ve eski eşi Tom Bradey'den olan iki çocuğuyla mutlu aile hayatından kesitleri paylaşan Gisele Bündchen, "Minnettarlık bulaşıcıdır ve etrafımızdaki güzellikleri ne kadar çok takdir edersek, hem kendi hayatımıza hem de başkalarının hayatına o kadar çok neşe katarız" dedi
Dünyaca ünlü Brezilyalı model Gisele Bündchen, Şükran Günü'nü kutlamak için Instagram'da paylaştığı bir dizi fotoğrafla özel hayatına dair bir kesiti sundu.
46 yaşındaki süper model, eski eşi Tom Brady'den olan 16 yaşındaki oğlu Benjamin Rein ve 13 yaşındaki kızı Vivian Lake ile jiu-jitsu eğitmeni olan 39 yaşındaki eşi Joaquim Valente ve 21 aylık bebeğiyle fotoğraflarını paylaştı.
Küçük oğlunun adını henüz kamuoyuna açıklamayan Bündchen, bebeğinin yüzünü de göstermeyi tercih etmiyor.
Ünlü model, aile hayatından mutlu anları paylaşırken, "Hayatta deneyimlediğimiz iyiliğin miktarı, onu fark edebilme yeteneğimize bağlıdır" mesajını yazdı.
Bündchen, "Minnettarlık bulaşıcıdır ve etrafımızdaki güzellikleri ne kadar çok takdir edersek, hem kendi hayatımıza hem de başkalarının hayatına o kadar çok neşe katarız" diye ekledi.
Şükran Günü'nü kutlayan süper model, "Umarım sadece bugün değil, her gün şükredecek bir şeyler buluruz" ifadesini kullandı.
Bündchen ve eski Amerikan futbolcusu Tom Brady, 2009'dan 2022'ye kadar evliydi. Bu süre zarfında Bündchen, Brady'nin eski eşi Bridget Moynahan'dan olan 19 yaşındaki oğlu Jack'in de üvey annesiydi. Boşanma sonrası da anne-oğul olarak ilişkilerini sürdürdüler.
Geçtiğimiz eylül ayında Bündchen, bir röportajında 40'lı yaşlarında yeniden anne olmanın nasıl bir şey olduğunu anlatırken, "Hayatımın bu döneminde bebek sahibi olmak büyük bir lütuf, çünkü bambaşka bir yerdeyim. Kanıtlayacak bir şeyim yok. Açıkçası, umurumda bile değil. Başkalarının görüşleriyle tanımlanmıyorum. Hayatımı nasıl yaşamak istediğimi seçme özgürlüğüne sahipmişim gibi hissediyorum" demişti.
Bündchen, ailesine öncelik vermek için kendisine teklif edilen işlerin yüzde 99'unu reddettiğini söylemiş, "Tartıya koyduğumda kendi kendime, 'Kızımın voleybol maçını kaçıracak mıyım? Çocuklarımla parka gitmeyi kaçıracak mıyım?' diye düşünüyorum. Oğlum? Oğlumun DJ'lik yapmasını özleyecek miyim?" ifadesini kullanmıştı.
Bündchen ve eşi Joaquim Valente'nin yolları ilk kez Aralık 2021'de, hem Bündchen hem de çocukları Valente'nin jiu-jitsu akademisinde eğitime başladığında kesişti. İkili, yaklaşık iki yıllık birlikteliklerinin ardından Aralık 2025'te gizlice evlendi.