Bündchen, "Minnettarlık bulaşıcıdır ve etrafımızdaki güzellikleri ne kadar çok takdir edersek, hem kendi hayatımıza hem de başkalarının hayatına o kadar çok neşe katarız" diye ekledi.

Şükran Günü'nü kutlayan süper model, "Umarım sadece bugün değil, her gün şükredecek bir şeyler buluruz" ifadesini kullandı.