Hazal Subaşı: Fazla yoğunuz evlenmek için

"O HAREKETTE BULUNMASI HOŞUMA GİDER"

Oyuncu, "Bunun bir önemi yok. Sadece karşı tarafın bu kibarlığı yapmasını, yapmak istemesini, hani onunla ilgili bir eylemde bulunmasını isterim. Yoksa aslında 'ben ödedim, o ödedi' önemli değil. Bunu maddi açıdan söylemiyorum. Sadece o harekette bulunması hoşuma gider" ifadelerini kullandı.