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        Haberler Magazin Hazal Subaşı: Fazla yoğunuz evlenmek için

        Hazal Subaşı: Fazla yoğunuz evlenmek için

        Hazal Subaşı, uzun zamandır birlikte olduğu Oğuzhan Koç ile evlilik planlarına ilişkin konuştu. Yoğun tempoları nedeniyle henüz tarih netleştiremediklerini belirten Subaşı, gelecek yılı işaret etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 01:45 Güncelleme:
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        Ünlü oyuncu Hazal Subaşı ve Oğuzhan Koç, 2024 yılından beri mutlu bir birliktelik sürdürüyor.

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        Subaşı, katıldığı bir programda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunarak evlilik ve ilk buluşmada hesabı kimin ödemesi gerektiği konusundaki düşüncelerini paylaştı.

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        "BUNUN ZAMANINI AYARLAMAK ÖNEMLİ"

        "Ne zaman evleniyorsun?" sorusunu yanıtlayan oyuncu, "Biraz fazla yoğunuz evlenmek için. Yani şöyle, bunun zamanını ayarlamak önemli. Hani sonuçta bu bir organizasyon ya, işte bir sürü şey yapmak gerekiyor" yanıtını verdi.

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        Gelecek yıl dünyaevine girebileceklerinin sinyalini veren oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: Bunun ne zaman, nasıl yapılacağını daha oturtamadık. Çünkü o da çok çalışıyor, ben de set başladığı zaman zaten çok yoğun oluyorum. Bakacağız, seneye belki.

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        "Savaş'ların Mutfağı" adlı programa konuk olan Hazal Subaşı, ilk buluşmada hesabı kimin ödemesi gerektiği konusundaki görüşlerini paylaştı.

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        "O HAREKETTE BULUNMASI HOŞUMA GİDER"

        Oyuncu, "Bunun bir önemi yok. Sadece karşı tarafın bu kibarlığı yapmasını, yapmak istemesini, hani onunla ilgili bir eylemde bulunmasını isterim. Yoksa aslında 'ben ödedim, o ödedi' önemli değil. Bunu maddi açıdan söylemiyorum. Sadece o harekette bulunması hoşuma gider" ifadelerini kullandı.

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        #Hazal Subaşı
        #Oğuzhan Koç
        #ünlü
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