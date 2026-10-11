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        Haberler Magazin İpek Karapınar: Kaldı birkaç haftamız

        İpek Karapınar: Kaldı birkaç haftamız

        İlk kez anne olmaya hazırlanan İpek Karapınar, doğuma sayılı günler kala karnı burnunda yeni pozlarını paylaştı. Oyuncu, "Kaldı birkaç haftamız. Anlatılmaz bir heyecanla sana kavuşmayı bekliyoruz oğlum" sözleriyle duygularını ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 19:58 Güncelleme:
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        Geçtiğimiz yılın ağustos ayında yönetmen Ali Balcı ile hayatını birleştiren oyuncu İpek Karapınar, ilk bebeğini kucağına almaya hazırlanıyor.

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        Mayıs ayında müjdeli haberi vererek hamile olduğunu duyuran ve bir erkek bebek beklediğini açıklayan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından karnı burnunda yeni fotoğraflarını paylaştı.

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        Doğuma sayılı günler kaldığını belirten 42 yaşındaki Karapınar, paylaşımında duygusal ifadeler kullandı.

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        "MUAZZAM BİR KARAKTER YÜKLEDİN BANA"

        Bebeğine kavuşmak için gün sayan oyuncu, paylaşımına şu notu düştü: İçimde koca bir dünya oluşuyorken... Oğlum, seninle yaşadığım bu tarifsiz duygularla yeni her ana şükürler olsun. Öyle eğlenceli, öyle çılgın bir süreç ki "Birine ağlarsam diğerinin hatrı kalır" prensibiyle gözyaşlarımın yerli yersiz akıp hemen akabinde gülme krizleriyle taçlandığı, her türlü olayı renklendirerek tüm detayları duygularla kardeş tuttuğum muazzam bir karakter yükledin bana.

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        Seninle konuşmanın, yürümenin, yüzmenin, dans etmenin, anında bestelenen atmasyon müziklerin tadını öyle çıkarıyorum ki... Bana yaşattığın neşe; aldığım kiloların da, uykusuzluğun da, penguen olmadığım için daha amatör duran yürüyüşlerimin de canına değsin dedirtiyor.

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        "HEYECANLA SANA KAVUŞMAYI BEKLİYORUZ"

        Teşekkür ederim oğlum. Babanın tüm sürecimiz boyunca beni hep huzurlu ve rahat hissettiren, her şeyin tadını çıkaracak konforu sağlayan, her an nefesimden bir nefes önce canımı hissedip elimi tutan, ayaklarımı ve belimi öpe okşaya rahatlattığı pırlanta kalbiyle yanımda oluşuna da şükürler olsun. Kaldı birkaç haftamız... Şükürler olsun bize şimdiden yaşattıklarına. Seni çok seviyoruz. Anlatılmaz bir heyecanla sana kavuşmayı bekliyoruz oğlum.

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        #İpek Karapınar
        #Ali Balcı
        #oyuncu
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