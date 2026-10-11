İpek Karapınar: Kaldı birkaç haftamız

"HEYECANLA SANA KAVUŞMAYI BEKLİYORUZ"

Teşekkür ederim oğlum. Babanın tüm sürecimiz boyunca beni hep huzurlu ve rahat hissettiren, her şeyin tadını çıkaracak konforu sağlayan, her an nefesimden bir nefes önce canımı hissedip elimi tutan, ayaklarımı ve belimi öpe okşaya rahatlattığı pırlanta kalbiyle yanımda oluşuna da şükürler olsun. Kaldı birkaç haftamız... Şükürler olsun bize şimdiden yaşattıklarına. Seni çok seviyoruz. Anlatılmaz bir heyecanla sana kavuşmayı bekliyoruz oğlum.