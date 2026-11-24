Jennifer Lawrence'tan yüzünde estetik yaptırdığı iddiasına yanıt
Bir süredir estetik konusuyla gündemde olan ve yaptırdığı estetikler konusunda açıksözlü davranan Jennifer Lawrence, en son göz estetiği yaptırdığı iddialarına yanıt verdi
Jennifer Lawrence, yüzünü estetik ameliyatla değiştirdiğini düşünenlere esprili bir yanıt verdi. 36 yaşındaki Oscar'lı yıldız, son zamanlarda internette ortaya atılan, üst veya alt göz kapaklarından fazla deri, yağ ve kasın çıkarıldığı veya yeniden konumlandırıldığı bir ameliyat olan blefaroplasti yaptırmış olabileceği yönündeki spekülasyonlara açıklık getirdi.
İDDİAYI YALANLADI
Makyaj sanatçısı Shayna Goldberg, Instagram'da Lawrence'ın makyaj markasının yeni ürünlerinden bazılarını ve bunlarla ilgili bir çekimden bir fotoğrafı paylaşmıştı. Lawrence da aynı gönderiyi tekrar paylaşıp Goldberg'i ima ederek, "Biliyorsunuz, benim göz kapağı ameliyatımı o yaptı" diye esprili yanıt verdi. Ünlü oyuncu, görünümünün estetikten kaynaklanmadığını, bir tür makyaj sihirbazlığı sayesinde elde edildiğini anlatmış oldu.
Amerikalı yıldız, daha önce makyajın bazı yüz özelliklerini nasıl vurguladığını anlatmış ve bu durum estetik ameliyat spekülasyonlarına bile yol açmıştı.
2023 yılında verdiği bir röportajda, kullandığı makyaj markasına "plastik cerrah" adını verdiğini söyleyen Lawrence, "Onu kullanmaya başladığımdan beri son birkaç aydır herkes göz ameliyatı olduğuma inanıyor" demişti.
"12 YAŞINDAKİ HALİMLE KIYASLAMAYIN"
Röportaj sırasında oyuncu, yaşlandıkça makyajının da değiştiğini belirtmişti. Oyuncu, "12 yaşındaki halimle 26 yaşındaki halimin fotoğraflarını karşılaştırıyorum ve kaşlarımın farklı şekilde doldurulduğunu görüyorum. Kontür de yaptırmışım. Kendi kendime, '12 yaşındaki yüzümle kıyaslayıp çenemin törpülendiğini ve göz kapaklarımın alındığını nasıl karşılaştırabilirsiniz?' diyorum" şeklinde isyan etmişti.
MEME DİKLEŞTİRME İTİRAFI
Yıllar boyunca güzellik ve yaşlanma hakkında açık sözlü davranan Lawrence, eşi Cooke Maroney ile ikinci çocuk mutluluğunu yaşamasının ardından meme dikleştirme ameliyatı geçirdiğini itiraf etmişti.
Kamerada fark edilebildikleri için dolgu maddelerinden kaçındığını söyleyen oyuncu, yüz germe ameliyatı olup olmadığı sorusuna ise "Hayır. Ama inanın bana, yapacağım!” şeklinde yanıt vermişti.
"SEKSİ BİR ANNE OLMAK İSTİYORUM"
Annelik sorumluluklarının tümünü yerine getirirken kendine güvenmek ve iyi görünmek istediğini de sözlerine ekleyen Lawrence, “Seksi bir anne olmak istiyorum. Çocuğumu okula bırakırken, yeni uyanmış olsam ve her şeyim yolunda olmasa bile, her şey yolunda bir kadın gibi görünmek istiyorum” demişti.