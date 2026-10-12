Kim Kardashian sevgilisi Lewis Hamilton'ı Singapur yarışında destekledi
Kim Kardashian, bu yılın başından beri birliktelik yaşadığı Lewis Hamilton'ı, Singapur Grand Prix'sinde yalnız bırakmadı.
Kim Kardashian, Formula 1 yarışçıcı sevgilisi Lewis Hamilton'a destek olmak için Singapur'a gitti. 45 yaşındaki Amerikalı realite şov yıldızı, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17'nci yarışı Singapur Grand Prix'sinde yarışan 41 yaşındaki İngiliz pilotu seyrederken, baştan aşağı pembe kıyafetiyle dikkat çekti.
Kardashian, şeffaf uzun bir eteğin altından görünen bebek pembesi askılı mayosuyla ilgi odağı oldu.
Hayranlarına el sallayarak selam veren Kardashian, yarış sonunda sevgilisi Hamilton'la bir araya geldi.
Eski eşi Kanye West'ten dört çocuğu olan Kardashian ile Hamilton, şubat ayında hafta sonunu birlikte geçirirken görülmelerinden bu yana birlikte anılıyor.
Geçen ay, Los Angeles'taki George Lucas'ın Anlatı Sanatı Müzesi'nin açılış gecesinde birlikte kamera karşısına geçen çift, birbirlerinin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşma konusunda çekingen davranmıyor.
Ağustos ayında Kardashian, çocukları 13 yaşındaki North, 10 yaşındaki Saint, 8 yaşındaki Chicago ve 7 yaşındaki Psalm ile sevgilisi Hamilton'ı bir araya getirdiği aile tatilinden fotoğraflar paylaşmıştı. TV yıldızı, bu paylaşımına, "Sevdiklerinizi yanınızda tutun" mesajını düşmüştü.
Bu ayın başlarında verdiği röportajda Kardashian, 2021'de Kanye West'ten ayrıldıktan sonra Pete Davidson ile kısa süreli ilişkisi dışında beş yıldır yalnız olduğunu söylemişti.
"Kendimi açmaya hazır değildim. Bunu gerçekten düşünmüyordum bile" diyen Kardashian, "Evren, izin verdiğinizde sizin lehinize çalışır" diye ekledi.
Hamilton ve Kardashian, ilişkileri romantik bir boyuta ulaşmadan önce uzun süre arkadaştılar.