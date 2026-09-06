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        Haberler Dünyadan Kylie Minogue'dan yaza veda

        Kylie Minogue'dan yaza veda

        Dünyaca ünlü Avustralyalı şarkıcı Kylie Minogue, Avrupa'da geçirdiği son tatilden pozlarını paylaşarak yaza veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Eylül 2026 - 11:13 Güncelleme:
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        Kylie Minogue, Avrupa yazına sarı bikinisiyle verdiği pozlarla veda etti. 58 yaşındaki Avustralyalı şarkıcı, bu ayın sonlarında Avustralya Futbol Ligi Büyük Finali'nde sahne almak üzere ülkesine dönmeden önce son tatilini yaptı.

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        Instagram'da paylaştığı bir videoda, ünlü şarkıcı, hasır şapka ve ipek pareo ile şezlongda uzanırken sarı bikinisiyle pozlar verirken görülüyor.

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        Minogue, "Hoşça kal Avrupa yazı. Merhaba Avustralya futbol sezonu" mesajı yazdı.

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        Minogue, 26 Eylül'de Melbourne Kriket Sahası'ndaki maç öncesi eğlence programının baş karakteri olacak. İki Grammy ödülü sahibi sanatçı, 2021'de büyük finalin Perth'te oynandığı zamandan beri bu spor etkinliğinde sahne alan ilk Avustralyalı sanatçı olacak.

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        Ünlü şarkıcı, "Melbourne'lu biri olarak, Avustralya spor takviminin en büyük gününde eve dönmekten dolayı çok heyecanlıyım" açıklamasını yaptı.

        Önceki yıllarda büyük finalde sahne alan sanatçılar arasında Robbie Williams, Kiss, Katy Perry ve en son olarak da Snoop Dogg yer aldı.

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        #Kylie Minogue
        #tatil
        #bikini
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