Kylie Minogue'dan yaza veda

Ünlü şarkıcı, "Melbourne'lu biri olarak, Avustralya spor takviminin en büyük gününde eve dönmekten dolayı çok heyecanlıyım" açıklamasını yaptı.

Önceki yıllarda büyük finalde sahne alan sanatçılar arasında Robbie Williams, Kiss, Katy Perry ve en son olarak da Snoop Dogg yer aldı.