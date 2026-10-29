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        Haberler Dünyadan Rihanna çocuklarıyla alışverişe çıktı

        Rihanna çocuklarıyla alışverişe çıktı

        Sahnelerden yıllardır uzak olan ve yeni bir albüm hazırlığında olduğu bilinen Rihanna, tam zamanlı annelik yapıyor. Ünlü şarkıcı çocuklarıyla alışverişte görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 09:50 Güncelleme:
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        Üç çocuk annesi Rihanna, Los Angeles'ta alışveriş yaparken görüntlendi. Yanında oğulları RZA ve Riot'u da alışverişe çıkaran ünlü şarkıcının Cadılar Bayramı alışverişinde olduğu öğrenildi.

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        Rihanna ve çocukları, Cadılar Bayramı süsleri, şekerler, oyuncaklar ve renkli peluş hayvanlara göz attı.

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        Rihanna, alışveriş arabasını çocuklarıyla birlikte yürüttü.

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        Rap şarkıcısı ASAP Rocky ile 2019'dan bu yana birlikte olan 38 yaşındaki Barbadoslu şarkıcının bir de küçük kızı var.

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        Ancak bu alışverişe baba ASAP Rocky ve kızları Rocki Irish katılmadı.

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        Rihanna'ya çocukların bakıcısı da eşlik etti. Zaman zaman bakıcının da ilgilendiği görülen çocuklar, annelerinin yanından ayrılmak istemedi.

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        Rihanna, geçen ay bir yaşına giren kızı Rocki Irish'le yaz aylarında birlikte görülmüş, New York'ta akşam yemeği yemişti.

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        Ünlü şarkıcı, ağustos ayında ülkesi Barbados'ta adının verildiği caddeye üç çocuğuyla birlikte gitmişti. Eskiden 'Westbury New Road' olarak bilinen cadde, şarkıcının onuruna 'Rihanna Drive' olarak yeniden adlandırılmış ve kültürel bir simge olarak kabul edilmişti.

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        #Rihanna
        #rihannanın çocukları
        #alışveriş
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