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        Haberler Magazin Selçuk Yöntem: Rol arkadaşlarımızla bir araya gelemedik

        Selçuk Yöntem: Rol arkadaşlarımızla bir araya gelemedik

        Ünlü oyuncu Selçuk Yöntem, 'Aşk-ı Memnu' dizisinde birlikte rol aldığı oyuncularla farklı projelerde yeniden bir araya gelmenin zorluğuna değindi. Yöntem, "Rol arkadaşlarımızla bir araya gelemedik, bir iş yapamadık" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 20:42 Güncelleme:
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        Selçuk Yöntem, konuk olduğu programda açıklamalarda bulundu. Yöntem, başrollerini paylaştığı 'Aşk-ı Memnu' dizisinin ardından rol arkadaşlarıyla başka projelerde bir araya gelmekte zorlandıklarını açıkladı.

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        'Bambaşka Sohbetler' programına konuk olan Yöntem, 'Aşk-ı Memnu'nun Türk televizyon tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu ve yurt dışında da geniş bir izleyici kitlesine ulaştığını belirtti. Dizinin tekrar bölümlerinin yıllardır ilgi gördüğünü ifade eden oyuncu, bu başarının bazı dezavantajları da beraberinde getirdiğini söyledi.

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        "İŞ YAPAMADIK"

        Yöntem, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: Esasında Türk dizi tarihinde ve dünyada çok önemli bir yeri oldu. 100 ülkede gösterilen ve 16 yıldır tekrarlanan, tekrarlarıyla reyting alan bir dizi. Şimdi burada konuşacak olumsuz bir şeyin olduğunu sanmıyorum. Evet, bu, şöyle dezavantajlar getirmedi mi? Getirdi. Mesela orada hep beraber oynadığımız rol arkadaşlarımızla bir araya gelemedik, bir iş yapamadık.

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        Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı eserinden uyarlanan 'Aşk-ı Memnu', 4 Eylül 2008'de yayın hayatına başladı. İki sezon süren dizi, 24 Haziran 2010'da final yaptı.

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        Dizinin oyuncu kadrosunda Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya, Zerrin Tekindor, Batuhan Karacakaya, Nur Fettahoğlu, Hayal Köseoğlu, Baran Akbulut, Eda Özerkan, İlker Kızmaz, Recep Aktuğ, Fatma Karanfil, Ufuk Kaplan, Zerrin Nişancı ve Gülsen Tuncer gibi isimler yer alıyordu.

        Fotoğraflar: DepoPhoto, HT Magazin

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        #Selçuk Yöntem
        #Aşk-ı Memnu
        #beren saat
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