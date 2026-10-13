Selçuk Yöntem: Rol arkadaşlarımızla bir araya gelemedik

"İŞ YAPAMADIK"

Yöntem, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: Esasında Türk dizi tarihinde ve dünyada çok önemli bir yeri oldu. 100 ülkede gösterilen ve 16 yıldır tekrarlanan, tekrarlarıyla reyting alan bir dizi. Şimdi burada konuşacak olumsuz bir şeyin olduğunu sanmıyorum. Evet, bu, şöyle dezavantajlar getirmedi mi? Getirdi. Mesela orada hep beraber oynadığımız rol arkadaşlarımızla bir araya gelemedik, bir iş yapamadık.