'The ‘Pitt’ yıldızı Noah Wyle yaşayan en seksi erkek seçildi

Ailesinin bu onurla ilgili olarak kendisiyle "önümüzdeki 50 yıl boyunca" dalga geçeceğini şaka yollu söyleyen Wyle, eşinin yaşayan en seksi erkek seçilmesinden, "kendi zevkini iyi yansıttığı" için memnun olduğunu belirtti.

Wyle, eşi için ayrıca, "O, benim iyi bir adam olduğumu ve kişiliğimin, babalığımın ve kocalığımın takdire şayan olduğunu düşünüyor" dedi.