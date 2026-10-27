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        Haberler Dünyadan 'The ‘Pitt’ yıldızı Noah Wyle yaşayan en seksi erkek seçildi

        'The ‘Pitt’ yıldızı Noah Wyle yaşayan en seksi erkek seçildi

        Geçmiş yıllarda Brad Pitt, George Clooney, David Beckham gibi isimlere verilen "yaşayan en seksi erkek" ünvanı, bu yıl 'The Pitt' dizisinin ödüllü oyuncusu Noah Wyle'ın oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 15:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
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        Noah Wyle, bu yıl People dergisi tarafından "yaşayan en seksi erkek" seçildi. 'The Pitt' dizisinin 55 yaşındaki yıldızı, dergi için kapak pozu verdi.

        Dergiye röportaj da veren Amerikalı oyuncu, "Bunun bir şaka gibi geldiğini düşündüm, ama bana bahşedilecek bir onur olacağını asla tahmin etmezdim" diye konuştu.

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        Ailesinin bu onurla ilgili olarak kendisiyle "önümüzdeki 50 yıl boyunca" dalga geçeceğini şaka yollu söyleyen Wyle, eşinin yaşayan en seksi erkek seçilmesinden, "kendi zevkini iyi yansıttığı" için memnun olduğunu belirtti.

        Wyle, eşi için ayrıca, "O, benim iyi bir adam olduğumu ve kişiliğimin, babalığımın ve kocalığımın takdire şayan olduğunu düşünüyor" dedi.

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        Emmy ve Altın Küre ödüllü oyuncu, 2014'ten bu yana Sara Wyle ile evli. Ünlü oyuncunun, eski eşi Tracy Warbin'den 23 yaşında Owen ve 21 yaşında Auden adında iki oğlu, şimdiki eşi Sara Wyle'dan ise 11 yaşında Frances adında bir kızı var.

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        Kariyeri 1990'lı yıllarda 'ER' dizisindeki Dr. John Carter rolüyle yükselişe geçen Wylr, 22 yaşında aldığı rolü, 20 yıl boyunca canlandırdı. 'Falling Skies' ve diğer bazı dizilerde rol aldıktan sonra, geçen yıl 'The Pitt' dizisinde Dr. Michael "Robby" Robinavitch karakteriyle yeniden manşetlere çıktı.

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        Oyuncu bu rolüyle dört Emmy ve bir Altın Küre ödülü kazandı.

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        '2025'in yaşayan en seksi erkeği' ünvanını alan isim, İngiliz oyuncu Jonathan Bailey olmuştu. Bailey, People tarafından 'yaşayan en seksi erkek' seçilen ilk açık eşcinsel erkek olarak tarihe geçmişti.

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        People dergisinin 'yaşayan en seksi erkek' geleneği 1985'te Mel Gibson ile başlamıştı. Bu ünvanı bugüne kadar Brad Pitt, George Clooney, John F. Kennedy Jr, David Beckham, John Legend, Dwayne Johnson, Paul Rudd, Pierce Brosnan ve Patrick Dempsey gibi ünlü isimler de taşıdı.

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