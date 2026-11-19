Yavuz Bingöl’ün ameliyatı ertelendi
Şarkıcı ve oyuncu Yavuz Bingöl, safra kesesindeki taş nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı. Bingöl'ün ameliyatının ertelendiği öğrenildi
Giriş: 19 Kasım 2026 - 17:44 Güncelleme:
1
Türk halk müziğinin tanınan isimlerinden Yavuz Bingöl hastaneye kaldırıldı. Safra kesesinde taş tespit edilen sanatçının ameliyat olması bekleniyordu.
2
Ancak Bingöl'ün enfeksiyon değerlerinin düşmesinin beklendiği ve bu nedenle ameliyatın iki gün sonraya alındığını öğrenildi.
3
Bingöl’ün eşi Nilşah Ağaoğlu Bingöl de hastane odasında sanatçının elini tuttuğu bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Hastalıkta sağlıkta tamam da, MR’da neden" mesajını yazdı.