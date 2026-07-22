Zeynep Bastık'tan tekne tatili pozları
Zeynep Bastık, kız arkadaşlarıyla çıktığı tekne tatilinde yorgunluk atıp enerji depoladı. Şarkıcı o anları ise "Bazı yaz ritüelleri tamamlandı" notuyla paylaştı
Giriş: 22 Temmuz 2026 - 20:54 Güncelleme:
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Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Serkay Tütüncü ile Çeşme'de tatil yaparken görüntülenen Zeynep Bastık, tatiline hız kesmeden devam ediyor.
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Bastık, bu sefer kız arkadaşlarıyla birlikte tekne tatiline çıktı.
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33 yaşındaki şarkıcı, arkadaşlarıyla teknede tatilin tadını çıkarıp yorgunluk atarak enerji depoladı.
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Teknede bol bol objektif karşısına geçen şarkıcı, tatilinden kareleri sevenleriyle paylaştı.
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Ünlü isim, o anları "Bazı yaz ritüelleri tamamlandı" notuyla yayımladı.
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Öte yandan şarkıcı, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu oyuncu Serkay Tütüncü'den Paris'te evlilik teklifi almıştı.