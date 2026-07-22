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        Haberler Magazin Zeynep Bastık'tan tekne tatili pozları

        Zeynep Bastık'tan tekne tatili pozları

        Zeynep Bastık, kız arkadaşlarıyla çıktığı tekne tatilinde yorgunluk atıp enerji depoladı. Şarkıcı o anları ise "Bazı yaz ritüelleri tamamlandı" notuyla paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 20:54 Güncelleme:
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        Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Serkay Tütüncü ile Çeşme'de tatil yaparken görüntülenen Zeynep Bastık, tatiline hız kesmeden devam ediyor.

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        Bastık, bu sefer kız arkadaşlarıyla birlikte tekne tatiline çıktı.

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        33 yaşındaki şarkıcı, arkadaşlarıyla teknede tatilin tadını çıkarıp yorgunluk atarak enerji depoladı.

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        Teknede bol bol objektif karşısına geçen şarkıcı, tatilinden kareleri sevenleriyle paylaştı.

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        Ünlü isim, o anları "Bazı yaz ritüelleri tamamlandı" notuyla yayımladı.

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        Öte yandan şarkıcı, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu oyuncu Serkay Tütüncü'den Paris'te evlilik teklifi almıştı.

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        Bastık, eylül ayında sevgilisi Serkay Tütüncü ile dünyaevine gireceğini açıklayarak, "Hazırlıklar başladı. Eylülden öteye gitmeyiz. Yaz bitmeden yaparız" ifadelerini kullanmıştı.

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