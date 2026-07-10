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        Haberler Dünyadan Gigi Hadid ve Bradley Cooper çifti Pedro Pascal'la akşam yemeğinde

        Gigi Hadid ve Bradley Cooper çifti Pedro Pascal'la akşam yemeğinde

        Gigi Hadid ve Bradley Cooper ikilisi, bir başka Hollywood yıldızı Pedro Pascal ile Paris'te akşam yemeğinde bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 09:46 Güncelleme:
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        Paris gece hayatının ünlüleri

        Bradley Cooper ve Gigi Hadid çifti, Pedro Pascal ile birlikte Paris'te gece hayatının tadını çıkarıyor.

        Çift, Gigi Hadid'in Paris Moda Haftası nedeniyle podyumda yürüdüğü şehirde kalmaya devam ederek arkadaşlarıyla görüşüyor.

        Pedro Pascal'ın kız kardeşi Lux Pascal'ın da katıldığı gecede, dört isim, Fransa'nın başkentinde ünlü bir restoranda birlikte akşam yemeği yerken görüntülendi.

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        Hollywood'un iki yıldızı Bradley Coeper ve Pedro Pascal, uzun zamandır arkadaşlar ve yıllar boyunca birçok kez birlikte halka açık yerlerde görüldüler. İki oyuncunun aynı kişisel antrenörle çalıştığı da söylentiler arasında.

        Geçtiğimiz yıllarda Bradley Cooper, verdiği bir röportajda Pascal'ı överken, "Bence The Last of Us'ta bir nevi Clint Eastwood'un ikonik arketipini canlandırıyor" sözlerini kullanmıştı.

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        #Gigi Hadid
        #Bradley Cooper
        #Pedro Pascal
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