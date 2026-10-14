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        Haberler Dünyadan Halle Berry'den oğlunu boğduğu iddiasına sert yanıt: Fotoğraf bir şeyi kanıtlamaz

        Halle Berry'den oğlunu boğduğu iddiasına sert yanıt: Fotoğraf bir şeyi kanıtlamaz

        Oğluna şiddet uygulamakla suçlanan Halle Berry, oğlu tarafından çekilen ürkütücü fotoğrafın onu "boğduğunu" kanıtlamadığını söyleyerek, eski eşinin iddialarına sert bir şekilde yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 10:51 Güncelleme:
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        "Fotoğraf oğlumu boğduğumu kanıtlamaz"

        Eski eşi Olivier Martinez tarafından 13 yaşındaki oğluna şiddet uygulamakla suçlanan Halle Berry, mahkemede suçsuz olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Oscar'lı oyuncu, eski eşi Olivier Martinez'in velayet davasında mahkemeye sunduğu fotoğrafın, oğulları Maceo'ya şiddet uyguladığı iddialarını kanıtlamadığını savundu.

        Martinez, 26 Eylül'de yaşanan bir olayda 13 yaşındaki oğlunun üzerine atlayarak ve onu boğarak fiziksel olarak istismar etmekle suçladığı Berry hakkında geçici olarak uzaklaştırma kararı aldırmıştı. 60 yaşındaki oyuncu, eski eşinden gelen tüm iddiaları reddetti.

        Şiddet iddiasına kanıt olarak mahkemeye sunulan bu fotoğrafı, Halle Berry'nin oğlu çekti
        Şiddet iddiasına kanıt olarak mahkemeye sunulan bu fotoğrafı, Halle Berry'nin oğlu çekti

        Martinez, önceki gün mahkemeye sunduğu bir dilekçede, oğlu Maceo'nun son olayın ardından hemen Halle Berry'nin fotoğrafını çektiğini, çünkü daha önce de dayak yediğini ve kimsenin ona inanmadığını iddia etti.

        Ancak oyuncu, bu iddia üzerine mahkemeye sunduğu savunmada, Martinez'in oğulları tarafından çekildiğini söylediği fotoğrafın "istismarı, yaralanmayı veya tehlikeyi doğrulamadığını", sadece kendisinin "Maceo'dan birkaç metre uzakta, elleri cebinde, sakin bir şekilde durduğunu" gösterdiğini söyledi.

        Berry, Martinez'in mahkemeye kanıt olarak sunduğu görüntünün, oyuncunun oğlunu boğduğu iddiasını desteklemek için vücudunda herhangi bir kızarıklık, morluk veya iz göstermediğini söyledi.

        Martinez, ayrıca oğlu Maceo'nun ifade vermeyi umduğunu belirterek, çocuğun yaşananlar konusunda kimsenin kendisine inanmayacağından endişe duyduğunu belirtti.

        Martinez mahkemeye sunduğu dilekçede, Maceo'nun mahkemeyle konuşarak kendi tarafından hikayesini anlatmak istediğini söyleyerek, "O gece yaşadıklarıyla ilgili sesini duyurmak istiyor" ifadesini kullandı.

        Berry ise oğlunun mahkemeye doğrudan hitap etmesini istemiyor. Oyuncu, dün yaptığı açıklamada, "Maceo'nun ifade vermesini istemenin onu ebeveynleri arasındaki son derece çekişmeli bir anlaşmazlığın tam ortasına yerleştireceğine, ruh sağlığına ve her iki ebeveyniyle olan ilişkilerine daha fazla zarar verme riskini taşıyacağına inanıyorum" dedi.

        NE OLMUŞTU?

        Halle Berry’nin 2016 yılında boşandığı Fransız oyuncu Olivier Martinez, Los Angeles'taki bir aile mahkemesine başvurarak Berry'nin oğulları Maceo'ya şiddet uyguladığını öne sürdü. İddialara göre 26 Eylül'de evde bir video oyunu yüzünden tartışma çıktı ve Berry, çocuğuna "Aptal gibi görünüyorsun" diyerek fiziksel şiddette bulundu.

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        Çocuğun güvenliğini gerekçe göstererek acil koruma talep eden Martinez'in başvurusunu değerlendiren mahkeme, Halle Berry hakkında geçici uzaklaştırma kararı verdi.

        Ortak velayetleri olan eski çift, şimdi mahkemede yeni bir valeyet mücadelesi veriyor. Olivier Martinez, 13 yaşındaki oğlunun velayetini tamamen almak istiyor.

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        #Halle Berry
        #şiddet
        #velayet
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