Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, Etiler'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alkan, Haluk Bilginer'in gündem yaratan "Türk sineması ve Türkiye sineması" ayrımına değindi. Alkan, konuya ilişkin, "İyi sinema diye bir şey vardır. Önemli olan iyi sinemadır" ifadelerini kullandı.

"DÜZELECEKTİR BENCE"

Alkan, son günlerde televizyon dizilerinin reklam bütçeleri nedeniyle oyuncularından ücretlerinde indirime gitmelerini talep etmesi hakkında ise "Herkes taşın altına elini koysun. Bence düzelecektir" dedi.