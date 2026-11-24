Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hatice Aslan ve Mahir Günşiray, tiyatro oyunu Anna K'yı seyretti. Çift, gazetecielrin sorularını yanıtladı. Aslan, Haluk Bilginer’in yıllar önceki açıklamasının gündeme gelmesini eleştirerek, "Bazı açıklamaların cımbızla çekilerek sunulmasına üzülüyorum. Önüne, arkasına bakmak gerekiyor. Ferzan Özpetek, Fatih Akın gibi İtalya ve Almanya’da yönetmenlik yapan arkadaşlarımız var. Oradaki şey farklı. Zaten Bilginer de ‘Türk sineması’ diyor. Bu tartışmalara gerek var mı?" dedi.

Oyuncu, “Bu tartışmanın uzaması Haluk Bilginer’i küstürür mü?” sorusuna şu yanıtı verdi: Haluk Bilginer’in ismini bile anarken dikkatli konuşmamız gerekiyor. Özel bir insan. Bu konuda konuşmak bile bana ayıp geliyor. Bunun tartışılması beni çok utandırıyor. Haluk Bilginer’le yan yana dururken destur çekmemiz gerektiğini düşünüyorum.

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Mahir Günşiray, Haluk Bilginer’le konuyla ilgili görüştüğünü belirterek, "Kendisinin birçok röportajında ‘Türk sineması’ dediğini çok iyi biliyoruz. O günkü röportajın yapıldığı ortamı ve koşulları da değerlendirmek gerekiyor. Farklı kimliklerden yönetmenlerin kendilerini Türkiye sineması içerisinde tanımlayabileceğini anlatan bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.