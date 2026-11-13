Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Müzik
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik İlkay Şencan ve Buray'dan dört yıl sonra yeni şarkı

        İlkay Şencan ve Buray'dan dört yıl sonra yeni şarkı

        İlkay Şencan ve Buray, dört yıl aradan sonra 'Mi Amor' adlı şarkıda yeniden bir araya geldi. İkili, Goran Bregović'in bestesini İspanyolca sözler ve elektronik müzik altyapısıyla yorumladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 17:03 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Dört yıl sonra yeni şarkı

        Prodüktör ve DJ İlkay Şencan, geçtiğimiz günlerde yayımlanan EP'si 'Origin'de yer alan 'Mi Amor' adlı şarkıda Buray ile bir araya geldi. İkili, Goran Bregović'in bestesini elektronik müzik altyapısıyla yeniden yorumladı. Şarkının sözlerini İspanyolca olarak kaleme alan Buray, vokalleri de üstlendi. Latin ritimleriyle elektronik müziği bir araya getiren 'Mi Amor', Anadolu ve Balkan ezgilerini de içeriyor.

        Daha önce 'Deals With the Devil' adlı şarkıda birlikte çalışan İlkay Şencan ve Buray, dört yıl aradan sonra yeniden aynı projede buluştu. İkili, şarkının hazırlık sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        REKLAM

        "BALKAN MELODİSİNİ GLOBAL BİR KULÜP PARÇASINA DÖNÜŞTÜRDÜK"

        Şarkının prodüksiyon sürecini anlatan İlkay Şencan, işbirliğine ilişkin şunları söyledi: Daha önce Buray'la başka yabancı dilde şarkı çalışmalarımız olmuştu. 'Origin' için Oya Bora'dan da dinlediğimiz Goran Bregović'in o kült melodik yapısını kendi karakteristik sound’umla yeniden işlemek harika bir deneyimdi. Buray'ın İspanyolca kaleme aldığı ve seslendirdiği vokaller parçaya tam anlamıyla küresel bir kimlik kazandırdı. 'Mi Amor', hem Anadolu ve Balkan köklerimizi hem de Latin dünyasının ritmik enerjisini aynı dans pistinde buluşturan çok özel bir çalışma oldu.

        "İSPANYA'DA KARALADIĞIM ŞİİRLER VE SÖZLERDEN UYARLADIK"

        Buray ise İlkay Şencan ile müzik dışında da arkadaş olduklarını belirterek şarkının ortaya çıkış sürecini şöyle anlattı: İlkay Şencan ile müzik dışında da dostluğumuz var. Vakit buldukça her fırsatta Lab Records’a gider, bazen müzik konuşuruz, bazen muhabbet ederiz. Çocukluğumdan beri kulağımda olan bu melodiyi, İlkay’ın stüdyoda hazırladığı demo da dinler dinlemez çok heyecanlandım. ‘Buna bir ana vokal lazım’ diye düşündüm. Sonra sözleri İspanyolca yazma fikri İlkay’dan çıktı. İspanya’da yaşadığım güzel günlerin anısına, o zamanki karaladığım şiirler ve sözlerden kesitleri birleştirip o güzel melodinin üzerine uyarladık. Sonuç bayağı akıcıydı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu

        İstanbul'da, kripto para borsasında yüksek kazanç vaat ederek 6 kişiyi, yaklaşık 100 milyon lira dolandırdıkları belirlenen şüphelilerin lüks yaşamları dikkat çekti. Mağdurlardan topladıkları 2 milyon doları kendi aralarında paylaşan şüphelilerin, paraları lüks harcamalarda ve kumarhanelerde kulland...
        #BURAY
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ile Katar arasında 5 anlaşma imzalandı
        Türkiye ile Katar arasında 5 anlaşma imzalandı
        Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu istifa etti!
        Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu istifa etti!
        Ara ödemelere devam edilecek
        Ara ödemelere devam edilecek
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        Bugün Ne Oldu? 13 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Kasım 2026 haberleri
        Firari hükümlü banyoda yakalandı
        Firari hükümlü banyoda yakalandı
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        “Türkiye’ye ev sahipliği için minnettarız”
        “Türkiye’ye ev sahipliği için minnettarız”
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        "Bu başarı bir tesadüf değildir"
        "Bu başarı bir tesadüf değildir"
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        "Vazgeçemem" dediği eşinden boşanıyor
        "Vazgeçemem" dediği eşinden boşanıyor
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu