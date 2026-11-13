İlkay Şencan ve Buray'dan dört yıl sonra yeni şarkı

Prodüktör ve DJ İlkay Şencan, geçtiğimiz günlerde yayımlanan EP'si 'Origin'de yer alan 'Mi Amor' adlı şarkıda Buray ile bir araya geldi. İkili, Goran Bregović'in bestesini elektronik müzik altyapısıyla yeniden yorumladı. Şarkının sözlerini İspanyolca olarak kaleme alan Buray, vokalleri de üstlendi. Latin ritimleriyle elektronik müziği bir araya getiren 'Mi Amor', Anadolu ve Balkan ezgilerini de içeriyor.

Daha önce 'Deals With the Devil' adlı şarkıda birlikte çalışan İlkay Şencan ve Buray, dört yıl aradan sonra yeniden aynı projede buluştu. İkili, şarkının hazırlık sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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"BALKAN MELODİSİNİ GLOBAL BİR KULÜP PARÇASINA DÖNÜŞTÜRDÜK"

Şarkının prodüksiyon sürecini anlatan İlkay Şencan, işbirliğine ilişkin şunları söyledi: Daha önce Buray'la başka yabancı dilde şarkı çalışmalarımız olmuştu. 'Origin' için Oya Bora'dan da dinlediğimiz Goran Bregović'in o kült melodik yapısını kendi karakteristik sound’umla yeniden işlemek harika bir deneyimdi. Buray'ın İspanyolca kaleme aldığı ve seslendirdiği vokaller parçaya tam anlamıyla küresel bir kimlik kazandırdı. 'Mi Amor', hem Anadolu ve Balkan köklerimizi hem de Latin dünyasının ritmik enerjisini aynı dans pistinde buluşturan çok özel bir çalışma oldu.

"İSPANYA'DA KARALADIĞIM ŞİİRLER VE SÖZLERDEN UYARLADIK"

Buray ise İlkay Şencan ile müzik dışında da arkadaş olduklarını belirterek şarkının ortaya çıkış sürecini şöyle anlattı: İlkay Şencan ile müzik dışında da dostluğumuz var. Vakit buldukça her fırsatta Lab Records’a gider, bazen müzik konuşuruz, bazen muhabbet ederiz. Çocukluğumdan beri kulağımda olan bu melodiyi, İlkay’ın stüdyoda hazırladığı demo da dinler dinlemez çok heyecanlandım. ‘Buna bir ana vokal lazım’ diye düşündüm. Sonra sözleri İspanyolca yazma fikri İlkay’dan çıktı. İspanya’da yaşadığım güzel günlerin anısına, o zamanki karaladığım şiirler ve sözlerden kesitleri birleştirip o güzel melodinin üzerine uyarladık. Sonuç bayağı akıcıydı.