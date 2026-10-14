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        Haberler Dünyadan İngiliz savcı: Oyuncu Russell Brand bir cinsel suçlu

        İngiliz savcı: Oyuncu Russell Brand bir cinsel suçlu

        Altı kadına yönelik cinsel saldırı suçundan yargılanan oyuncu ve komedyen Russell Brand için savcı, "Acımasız, hesapçı, manipülatif ve bir cinsel saldırgan" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 16:21 Güncelleme:
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        "Russell Brand bir cinsel suçlu"

        İngiliz oyuncu ve komedyen Russell Brand'in yargılandığı mahkemede, savcılar sanatçıyı, altı kadına cinsel istismarda bulunan acımasız bir cinsel saldırgan olarak nitelendirdi.

        Şarkıcı Katy Perry'nin eski eşi olarak da bilinen 51 yaşındaki Brand; 1999 ile 2009 yılları arasında altı kadına yönelik üç tecavüz, üç cinsel saldırı ve bir cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya. Brand tüm suçlamaları reddediyor.

        Oyuncu, bugün Londra'daki Southwark Kraliyet Mahkemesi'ne gelişinde, "Bugün kendimi kutsanmış hissediyorum. Elbette endişeliyim ama bu sürecin, olaya dahil olan herkes için iyi sonuçlar doğuracağına dair umutluyum" dedi.

        Duruşma esnasında savcı, kadınların kim olduklarına, ne söylediklerine veya ne yaptıklarına bakılmaksızın, Brand'in onları hedef almaktan geri durmadığını ifade etti. Savcı, "Söz konusu kadınlardan bazıları itiraz edip 'Hayır' dedi, bazıları ise onun hamlelerine tepki gösterme fırsatı bile bulamadı; ancak bu durum sanık için hiçbir şey ifade etmiyordu" şeklinde konuştu.

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        Brand için, "Herhangi bir cinsel temas kurmaya yönelik arzusu, seçici olmayan ve doymak bilmez bir nitelikteydi" diyen savcı, "İstediği zaman nazik, şüphesiz komik ve hatta karşılığında bir şey beklediğinde çekici ve sempatik olabiliyordu. Ancak aynı zamanda talepkar, her şeye hakkı varmış gibi davranan, aşırı cinsel iştaha sahip bir çapkın ve her isteğinin yerine getirilmesini bekleyen çocuksu bir yapıdaydı. Acımasızdı, hesapçıydı, manipülatifti ve bir cinsel saldırgandı" ifadesini kullandı.

        Ön duruşmalarda suçlamaları reddeden Brand, kefaletle serbest bırakılmıştı. Brand'in yargılama sürecinin yaklaşık altı hafta sürmesi bekleniyor.

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        İngiliz komedyen, 2000'li yıllarda İngiliz televizyon ekranlarının tanıdık bir yüzüydü ve BBC'de radyo sunucusu olarak da görev yapmıştı.

        Daha sonra, Katy Perry ile evlendiği yıl olan 2010'da vizyona giren 'Get Him to the Greek' filmi de dahil olmak üzere birçok yapımda rol aldı. Bradn ile Perry, 14 ay süren evliliğin ardından 2012 yılında boşandı.

        Laura Brand ile evli olan oyuncuya, duruşmalarda eşi de destek oluyor.

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        #Russell Brand
        #tecavüz
        #sapık
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