SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin dün akşam yayınlanan bölümü izleyenleri ekrana kilitledi. Abdullah, Ünal Holding’in başına yeniden geçerken Ömer ve Kıvılcım’ın sürpriz yakınlaşması geceye damga vurdu.

Dizi 147'nci bölümüyle; ABC1’de 6.82 izlenme oranı, 19.44 izlenme payı Total grubunda 6.47 izlenme oranı, 17.74 izlenme payı, AB’de ise 5.67 izlenme oranı, 18.02 izlenme payı elde etti. Sosyal medyada da beğeni toplayan bölüm, #KızılcıkŞerbeti etiketi ile 1 saat TT listesinde yer alarak gündem oldu.

147'NCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Dizinin yayınlanan bölümünde; Lider polis baskınıyla yakalanarak tutuklandı. Lider’le iş birliği yapan Asil de gözaltına alınırken tüm mal varlığını kaybetti. Yapılan usulsüzlüklerin ortaya çıkmasıyla birlikte holding yeniden Abdullah Ünal ve ailesinin yönetimine geçti. Ünal ailesi bu gelişmeyle büyük bir sevinç yaşarken, Asil ile Nursema arasındaki uçurum daha da büyüdü.

Asil'in başı dertte;

Ünal ailesinin yaşadığı felaketlerin ardından düzenlediği şükür mevlidi, Sevtap’ın tesadüfen duyduğu sırrı Çimen’e anlatmasıyla kaosa dönüştü. Salkım’ın nispet yapmak için Kıvılcım, Başak ve Asude’yi davet ettiği köşke, gerçeği öğrenen Çimen baskın yaptı. Ayşin’in hamile olmadığını ifşa eden Çimen, Salkım’ın bu oyunu bilerek sürdürdüğünü söylemesi köşkte tansiyonu yükseltti. Hamile olduğunu açıklayan Çimen başta Kıvılcım olmak üzere herkesi şoke etti.

Çimen, Ayşin hakkındaki gerçeği Sevtap'tan öğrendi;

Büyük bir çöküş yaşayan Asil’in kendisine zarar vermesinden endişe eden Abidin, çareyi Nursema’yı çağırmakta buldu. Duygusal bir yüzleşmenin yaşandığı anlarda Asil pişmanlığını dile getirirken, Nursema kırgın olsa da başına bir şey gelmesini istemediğini söyleyerek Asil’e vedalaştı.

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Nursema, perişan haldeki Asil'i yalnız bırakmadı;

Tedavisinin başarıyla sonuçlandığını ve sağlığına kavuştuğunu öğrenen Başak, haberi ayrı olduğu Fatih’e verdi. Buruk bir sevinç yaşayan Fatih ve Başak, artık boşanma davası açmaları için önlerinde engel kalmadığına karar verdi. Kıvılcım, Çimen ve Emir’in bebek sahibi olmaya henüz hazır olmadığını düşünerek kızıyla fikir ayrılığına düştü. Aralarındaki gerginlik tırmanırken Kıvılcım’a en büyük destek Ömer’den geldi. Bölümün final sahnesinde yaşanan Ömer ve Kıvılcım yakınlaşması ise izleyenlere büyük bir sürpriz yaşattı.

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İşte geceye damga vuran final sahnesi;

YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Ünallar, Çimen’i istemek için Kıvılcım’ın kapısını çalıyor. Bir kızını daha kaybetmekten korkan Kıvılcım ile Salkım arasında tansiyon hızla yükseliyor. Kıvılcım, “Sana verecek bir kızım yok benim!” diyerek Ünalları evinden kovarken Salkım’ın ortaya attığı iddia şok etkisi yaratıyor. Salkım, Çimen’in bebeğinin babasının Asil olabileceğini öne sürerek test yapılmadan nikâha izin vermeyeceğini açıklıyor. Nursema ve Asil’i de etkileyerek büyüyen kriz, yeni bölüme dair heyecanı zirveye taşıyor.

'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle her cuma saat 20.00’de SHOW TV’de!