'Kızılcık Şerbeti'nde Sevtap geri dönüyor
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde Sevtap karakterine hayat veren Neslihan Yeldan, diziye tekrar dahil oluyor. Oyuncu, bu akşam yayınlanacak yeni bölü izleyiciyle buluşacak
Giriş: 13 Kasım 2026 - 13:10 Güncelleme:
SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin sevilen karakteri 'Sevtap' geri dönüyor. Oyuncu Neslihan Yeldan'ın canlandırdığı Sevtap bu akşam izleyiciyle yeniden buluşuyor.
Torunu Abdullah'ın hasretine dayanamayarak geri dönen Sevtap, Abdullah'ı ziyaret ediyor. Sevtap'ın Ünallar'ın hayatına yeniden dahil olmasıyla yaşanacak sürpriz gelişmeler dizinin bu akşam yayınlanacak heyecan dolu yeni bölümüyle ekrana geliyor.
'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!
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