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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nde Sevtap geri dönüyor

        'Kızılcık Şerbeti'nde Sevtap geri dönüyor

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde Sevtap karakterine hayat veren Neslihan Yeldan, diziye tekrar dahil oluyor. Oyuncu, bu akşam yayınlanacak yeni bölü izleyiciyle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 13:10 Güncelleme:
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        'Sevtap' geri dönüyor

        SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin sevilen karakteri 'Sevtap' geri dönüyor. Oyuncu Neslihan Yeldan'ın canlandırdığı Sevtap bu akşam izleyiciyle yeniden buluşuyor.

        Torunu Abdullah'ın hasretine dayanamayarak geri dönen Sevtap, Abdullah'ı ziyaret ediyor. Sevtap'ın Ünallar'ın hayatına yeniden dahil olmasıyla yaşanacak sürpriz gelişmeler dizinin bu akşam yayınlanacak heyecan dolu yeni bölümüyle ekrana geliyor.

        'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #show tv
        #dizi
        #Neslihan Yeldan
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