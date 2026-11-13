Maderzat'tan yeni şarkı: Dursa Dünya İneceğim

Alternatif rock grubu Maderzat, Yeşim Salkım ile gerçekleştirdiği düet çalışmasının ardından kendi tarzına döndü. Grup, 'Synthesizer' ezgilerin ağırlıkta olduğu, sonbahar aylarını yansıtan sözleriyle dikkat çeken 'Dursa Dünya İneceğim' şarkısını dinleyicisine sundu. Bugün itibarıyla tüm dijitallerde yerini alacak olan şarkının lansman konseri ise 25 Kasım'da Jolly Joker Vadi İstanbul'da gerçekleşecek.

Söz ve müziği Rüzgar Pehlivan'a ait olan 'Dursa Dünya İneceğim' şarkısının prodüksiyon yönetimini Serdar Aksoy üstlendi. Grubun son 'Yalan' şarkısında da çalıştığı müzik ekibini koruduğu görülüyor. Aranjör Sezgin Gezgin ve ses mühendisi Candar Köker şarkıya imzalarını attı.

Şarkının klip ve görüntü yönetmenliğini ise genç yeteneklerden Hakan Fikri Bintepe üstlendi.