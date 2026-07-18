Mahmut Orhan, Alaçatı semt pazarında konser verdi

Dünya çapında birçok prestijli müzik festivalinde sahne alan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan DJ Mahmut Orhan, İzmir'in Çeşme ilçesindeki Alaçatı semt pazarında sıra dışı bir performansa imza attı.

Geçtiğimiz aylarda memleketi Balıkesir'in Kürse köyünde de sahne alan 33 yaşındaki Mahmut Orhan, sürprizlerine bir yenisini daha ekledi. DJ, bu kez ekipmanlarını Alaçatı semt pazarında bir iç giyim tezgahının önüne kurdu.

Pazar alışverişi yapan vatandaşların ve esnafın şaşkın bakışları arasında müziği başlatan Orhan, kısa sürede 7'den 70'e herkesin ilgisini çekmeyi başardı.

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Mahmut Orhan'ı, bir süredir birlikte olduğu Rus model sevgilisi Daria Iakubchik de yalnız bırakmadı; ikili performans sırasında oldukça eğlenceli anlar yaşadı.

Pazar yerini adeta bir festival alanına çeviren ünlü isim, aralarında 'Şaşkın'ın da bulunduğu sevilen hit parçalarını çalarak çevredekilere unutulmaz anlar yaşattı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve tempoya ayak uydurduğu o anlar, Mahmut Orhan tarafından sosyal medya hesaplarında da paylaşılarak beğeni topladı.