Meriç Aral: İşi özledim

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Meriç Aral, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Anne olduktan sonra hayatında birçok şeyin değiştiğini söyleyen oyuncu, bebeği Güneş'in her geçen gün büyüdüğünü belirtti. İş hayatına dönmeyi özlediğini dile getiren Aral, "İnşallah yeni bir işe başlarım da hemen o işi konuşuruz" ifadelerini kullandı.

"BİR ŞEKİLDE HALLETMEYE ÇALIŞACAĞIM"

Setlere döndüğünde yardım alacağını belirten oyuncu, "Zaten çok sevdiğimiz bir yardımcımız şu anda da var. Güneş'le de araları çok iyi. Bütün çalışan anneler nasıl hallediyorsa ben de bir şekilde öyle halletmeye çalışacağım" dedi. Bebekli set düzenine zamanla alışacağını söyleyen Aral, ardından yürüyüşüne devam etti.

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Öte yandan 2024'te evlenen Meriç Aral ile Serkan Keskin, geçtiğimiz yıl oğulları Güneş'i kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.