'Muhtemel Aşk', 21'inci bölümüyle seyirciyle buluştu

SHOW TV'nin MF Yapım imzalı, başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı 'Muhtemel Aşk' romantik hikayesiyle ekrana geldi. Sosyal medyada da beğeni toplayan bölüm, #Defne ile 4 saat 15 dakika, #Kadir ile 3 saat 20 dakika ve #Tolga etiketi ile de 3 saat 50 dakika boyunca TT listesinde yer aldı.

MUHTEMEL AŞK'IN 21'NCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kader’in denize düşüp fenalaşması yalıda büyük bir panik yaratırken, Tolga’nın yaptığı kalp masajı sayesinde Kader ölümden döndü. Kendine geldikten sonra Tolga’yla yüzleşen Kader, ölümcül bir hastalığı olduğunu ve İstanbul’a herkesle vedalaşmak için geldiğini itiraf etti; Tolga ise durumu kabullenmeyerek çare aramaya koyuldu ve riskli bir nakil ameliyatı için donör arayışına girdi, ancak Kader bunu kesin bir dille reddetti.

Kader, Tolga’ya hastalığını söyledi;

Bu sırada Kadir ve Defne’nin düğün hazırlıkları hız kazandı; Selma Hanım görkemli bir tören istemesine rağmen Defne’nin daha küçük bir organizasyon tercih etmesi aralarında çekişmeye sebep olsa da ikili arasındaki buzlar biraz da olsa eridi. Defne ve Kadir masalsı bir düğünle evlendiler. Ancak Kadir’e gelen beklenmedik bir mesajla Defne, babasının Kadir tarafından İstanbul’da ağırlandığını öğrenip büyük bir hayal kırıklığı yaşadı ve Kadir’in böyle bir adam için kendisinden sır saklamasına çok kırıldı ve evi terk etti.

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Defne, babasını Kadir'in telefonunda görünce ortalık karıştı;

Kadir, Defne’yi durduramazken eve girdiği sırada Tolga ve Kader’in konuşmalarına şahit oldu. Kader hastalığının çaresi olmadığını ve yakında öleceğini söylerken, bu acı gerçeği çalıların arkasından duyan Kadir derinden yıkıldı. Kadir’in kardeşi için vereceği büyük mücadelenin habercisi olan bu anlar, izleyicileri ekran başına kilitleyecek yeni bölümün sinyalini verdi.

İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

'MUHTEMEL AŞK'IN 22'NCİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

Yayınlanan tanıtımda Kadir, Kader’in hastalığını öğrenince duygularına hakim olamazken izleyicilere duygu dolu anlar yaşatıyor. Defne, yıllar sonra ortaya çıkan babasının gelişini sorgularken Kader’in kurtuluş şansı olduğunu öğrenen Kadir, ailesini motive etmeye çalışıyor. Tanıtımın finalinde ise Kader’in donörünün Kadir olduğunun ortaya çıkması büyük bir şok yaratıyor.

Yönetmenliğini Altan Dönmez’in üstlendiği Muhtemel Aşk’ın kadrosunda Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç, Feyyaz Şerifoğlu, Cansel Elçin, Evrim Doğan, Hayal Köseoğlu, Yonca Şahinbaş, Müge Bayramoğlu, Ege Erkal, Bahtiyar Memili, Leyla Feray, Melis Minkari, Selen Domaç, Özgür Berber ve Ahmet Ayaz Küçükoğlu gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de.