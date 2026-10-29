Mustafa Mert Koç: Arkadaşız

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Mustafa Mert Koç, Bebek trafiğinde otomobilinin içerisinde bir kadın arkadaşıyla objektiflere yansıdı. Patlayan flaşlar karşısında oldukça rahat davranan ünlü isim, basın mensuplarını selamlayarak trafiğin aktığını belirtti.

Yanındaki hanımefendinin kim olduğu sorulan Koç, "Bir arkadaşım" yanıtını verdi. Muhabirlere teşekkür eden oyuncu, akan trafikte yoluna devam etti.