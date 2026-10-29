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        Haberler Magazin Mustafa Mert Koç: Arkadaşız

        Mustafa Mert Koç: Arkadaşız

        Müzisyen ve oyuncu Mustafa Mert Koç, Bebek'te bir kadın arkadaşıyla görüntülendi. Koç, patlayan flaşlar karşısında "Bir arkadaşım" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 09:29 Güncelleme:
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        "Arkadaşız"

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Mustafa Mert Koç, Bebek trafiğinde otomobilinin içerisinde bir kadın arkadaşıyla objektiflere yansıdı. Patlayan flaşlar karşısında oldukça rahat davranan ünlü isim, basın mensuplarını selamlayarak trafiğin aktığını belirtti.

        Yanındaki hanımefendinin kim olduğu sorulan Koç, "Bir arkadaşım" yanıtını verdi. Muhabirlere teşekkür eden oyuncu, akan trafikte yoluna devam etti.

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        #Mustafa Mert Koç
        #oyuncu
        #müzisyen
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