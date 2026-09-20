Nicolas Cage saç boyamayı bıraktı

Nicolas Cage, dün Los Angeles'taki Lucas Anlatı Sanatı Müzesi'nin açılış gecesinde, genç eşi Riko Shibata ile birlikte katıldı. 62 yaşındaki oyuncu, koyu renk saçlarına veda etmiş haliyle görüntülendi.

Amerikalı yıldız, 31 yaşındaki eşi Shibata ile fotoğraf çektirirken tamamen beyazlamış saç ve sakalıyla poz vermeyi tercih etti.

Çift, kırmızı halıda birbirlerine sarılırken neşeli halleriyle objektife yansıdı.

Cage ve Shibata, Cage'in 2021 yapımı 'Prisoners Of The Ghostland' filminin çekimleri sırasında Japonya'da ortak arkadaşları aracılığıyla tanıştı. İkili, 2021 yılında Las Vegas'ta düzenlenen bir törenle dünya evine girdi. 2022'de August adını verdikleri kızları dünyaya geldi.

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Cage'in ayrıca iki yetişkin çocuğu daha var. Büyük oğlu, 1990'da aktörün o dönemki kız arkadaşı Christina Fulton ile olan birlikteliğinden dünyaya geldi. Weston da babası gibi oyunculuk ve müzikle ilgileniyor. 20 yaşındaki diğer oğlu Kal-El Coppola ise oyuncunun üçüncü eşi Alice Kim ile evliliğinden dünyaya geldi.

Adını, ünlü aktörün Superman çizgi romanlarına olan hayranlığı nedeniyle Superman'in Kripton'daki adı olan 'Kal-El'den aldı.