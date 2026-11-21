Nil Karaibrahimgil'den Senfonil şöleni
Nil Karaibrahimgil, Zorlu PSM'de, Sinema Senfoni Orkestrası ve şef Hakan Şensoy eşliğinde sevenleriyle bir araya geldi
Giriş: 21 Kasım 2026 - 14:05 Güncelleme:
Nil Karaibrahimgil'in müzikal dünyasını senfonik bir yorumla buluşturan Senfonil, dün akşam Zorlu PSM'de, Sinema Senfoni Orkestrası ve şef Hakan Şensoy eşliğinde sevenlerinin karşısına çıktı.
Karaibrahimgil, İzmir'deki ilk konserinin ardından İstanbul'da hayranlarıyla bir araya geldi.
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