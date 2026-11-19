Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Özcan Deniz'in hem senaryosunu yazdığı hem yönetmenliğini üstlendiği hem de başrolünde yer aldığı 'Son Yemek' filminin galası gerçekleşti. Geceye filmin oyuncularından Gonca Vuslateri ve Öykü Karayel de katıldı.

Yaklaşık 3-4 yıldır üzerinde çalıştığı 'Son Yemek' filmini izleyiciyle buluşturan Özcan Deniz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Filmin izleyiciyle buluşacak olmasından dolayı heyecanlı olduğunu belirten Deniz, son sözü her zaman izleyicinin söyleyeceğini ifade etti.

Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar

Filmin senaryosunda insani duyguları ön plana çıkardığını söyleyen Özcan Deniz, büyük bir hikayeyi sade ve etkileyici bir dille anlatmaya çalıştığını dile getirdi. Rol arkadaşları hakkında da konuşan Deniz, Öykü Karayel'in kariyerinde başarılı bir dönem yaşadığını belirtirken, Gonca Vuslateri'ye duyduğu sevgiyi de samimi sözlerle ifade etti.

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Filmdeki çalışma ortamından duyduğu memnuniyeti dile getiren Gonca Vuslateri, setin son derece keyifli geçtiğini söyledi. Deniz'in oyunculara kendilerini özgürce ifade edebilecekleri bir ortam sunduğunu belirten Vuslateri, çekimlerin kendilerinde çok güzel bir anı bıraktığını ifade etti.

"KÜÇÜK DERTLER GEVEZE, BÜYÜK DERTLER SESSİZDİR"

Türk seyircisini güldürmenin mi yoksa ağlatmanın mı daha zor olduğu sorusunu yanıtlayan Özcan Deniz, ağlatmanın çok daha zor olduğunu söyledi. Güçlü bir dramın ve sağlam bir hikayenin önemine dikkat çeken Deniz, filmin ana fikrini ise "Küçük dertler geveze, büyük dertler sessizdir" sözleriyle özetledi. İnsanların kendi sorunlarına odaklanırken başkalarının yaşadığı büyük acıları göremediğini belirten Deniz, izleyiciyi hayatına farklı bir pencereden bakmaya davet etti.

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Filmin senaristliğini, yönetmenliğini ve başrolünü üstlenmesinin yanı sıra müziklerine de katkıda bulunan Özcan Deniz, çekim sürecini kariyerinin en konforlu setlerinden biri olarak değerlendirdi. Televizyon projeleriyle ilgili de açıklama yapan sanatçı, ekranlara kırgın olmadığını ancak yorulduğunu belirterek, "Biraz artık kendime zaman ayırmak istiyorum. Çocuğumu büyütmek istiyorum" sözleriyle ailesine daha fazla vakit ayırmak istediğini dile getirdi.

Geceye eşi Gizem Sergen ile katılan Burak Sergen de evliliğiyle ilgili sorulara "Her şey yolunda" yanıtını verdi.