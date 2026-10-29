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        Haberler Dünyadan Paris Jackson babasının miras davasında yeni bir adım attı

        Paris Jackson babasının miras davasında yeni bir adım attı

        Paris Jackson, babası Michael Jackson'ın miras yöneticisini "sürekli beceriksizlikle" suçlayarak maaşının düşürülmesini talep etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 11:35 Güncelleme:
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        Miras davasında yeni bir adım attı

        Paris Jackson, babası Michael Jackson'ın miras davasında yeni yasal adımlar attı. 28 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu, mali belgelerin dosyalanması konusunda "sürekli yetersizlik" gösterdiği gerekçesiyle, miras yöneticisi John Branca'ya ödenen tazminatın azaltılması için mahkemeye başvurdu.

        Paris Jackson, Los Angeles Bölge Yüksek Mahkemesi'ne başvurarak Branca'nın payının, mirastan elde edilen brüt eğlence gelirinin yüzde 15'inden yüzde 10'una düşürülmesini talep etti.

        Talep edilen indirim, 2026 yılına ait hesap dökümü yapılana kadar 2023, 2024 ve sonraki yıllar için geçerli olacak.

        MİRAS YÖNETİCİSİNİ HATA YAPMAKLA SUÇLADI

        Paris Jackson, babasının miras yöneticisini mali usulsüzlükle suçladı. Paris, Branca'nın mirasla ilgili önemli ödemeler için mahkeme onayı almasına rağmen, mali tabloları defalarca geç veya eksik olarak sunduğunu iddia etti. Jackson'ın kızı, temel mali bilgilerin açıklanmamasındaki iddia edilen eksikliklerin "kabul edilemez" olduğunu savundu.

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        Paris ayrıca mahkemeden avukatlık ücretlerinin ve yasal masraflarının karşılanmasını talep etti ve mali şeffaflığı artırma çabalarının mirasın yararına olacağını savundu.

        REDDETTİ

        Branca ise iddiaları reddederek, Jackson'ın mirasını yönetenlerin mahkeme tarafından onaylanmış ayrı bir yönetim ücreti aldıklarını belirtti. Mirasçılar, Paris'in muhasebe işlemlerinin gecikmesiyle ilgili iddialarına da itiraz ederek, 2023 ve 2024 raporlarının zaten sunulduğunu, 2025 ve 2026 yıllarına ait hesapların henüz verilmesinin gerekmediğini belirtti.

        HUKUK MÜCADELESİNİ SÜRDÜRÜYOR

        Bu son anlaşmazlık, Paris'in bu yılın başlarında yasal bir zafer elde etmesinin ardından ortaya çıktı. Mayıs ayında mahkeme, dışarıdan hizmet veren hukuk firmalarına daha önce onaylanan 625 bin dolarlık ikramiye ödemelerinin Jackson'ın mirasçılarına iade edilmesi gerektiğine karar vermişti. Miras temsilcileri o dönemde, ikramiye ödemelerinin miras yöneticilerine değil, dışarıdan tutulan avukatlara yapıldığını vurgulamıştı.

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        Öte yandan bu ayın başlarında sunulan bir muhasebe raporu, Paris Jackson'ın 2024 yılında vergi ve yasal giderlere yönelik ödemeler de dahil olmak üzere yaklaşık 6,3 milyon dolar miras geliri elde ettiğini ortaya koydu.

        Michael Jackson, Haziran 2009'da 50 yaşında hayatını kaybetti. Jackson'ın, Paris'in yanı sıra Prince ve Bigi adlarında iki de oğlu var.

        Michael Jackson’ın mal varlığının değerinin 2 milyar doların üzerinde olduğu biliniyor.

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        #Michael Jackson
        #miras
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