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        Haberler Magazin Ragheb Alama: İstanbul'da konser vermek için biraz geç kaldık

        Ragheb Alama: İstanbul'da konser vermek için biraz geç kaldık

        Arap müziğinin ve Orta Doğu popunun önde gelen isimlerinden biri olan Lübnanlı şarkıcı ve besteci Ragheb Alama, İstanbul'da ilk kez müzikseverlerle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 10:26 Güncelleme:
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        "İstanbul'da konser vermek için biraz geç kaldık"

        İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahne alan 64 yaşındaki sanatçı Ragheb Alama, "Nassini El Donya", "Elli Baana", "El Hob El Kebir", "Moghram Ya Leil" ve yeni şarkısı "Jnoun"un da aralarında bulunduğu eserleri yorumladı.

        Konser boyunca dinleyicilerle yakın iletişim kuran Alama, sahne önüne gelen hayranlarıyla ilgilendi. Sanatçı, bir dinleyicinin kendisine uzattığı Lübnan bayrağını da sahnede açtı.

        Yaklaşık 40 yılı aşkın müzik kariyerine sahip Alama, konser sırasında Türk halkına sevgisini dile getirerek, Türkiye'de özellikle İstanbul'da yeniden konser vermek istediğini söyledi.

        Konser sonrası açıklamalarda bulunan Alama, İstanbul'da ilk kez halka açık bir konser vermekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Türkiye'yi ve İstanbul'u çok sevdiğini belirten sanatçı, daha önce Bodrum ve Antalya'da özel etkinliklerde sahne aldığını ancak İstanbul'da ilk olarak halka açık bir konser verdiğini söyledi.

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        Alama, Türk dinleyicilerin ilgisinden duyduğu memnuniyete dair de şunları kaydetti: İstanbul'u ve Türkiye'yi çok seviyorum. Belki burada konser vermek için biraz geç kaldık ama bugün bu konseri gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Her ay ya da iki ayda bir konser vermemiz lazım. Çünkü hem seyirciler hem de biz çok mutluyuz. Bu ilgi bize İstanbul'a, belki Türkiye'nin başka şehirlerine de sık sık gelmemizi istediklerini gösteriyor.

        Türkiye'de yeni projeler gerçekleştirmeyi düşündüğünü de aktaran Alama, ülkenin gelişimine ve üretim kapasitesine dikkati çekerek, "Türkiye büyük bir ülke. Biz Türkiye'yi ilerleme, gelişme ve üretim konusunda örnek gösteriyoruz. Burada her şey çok güzel, insanları da öyle. Türkiye bizim için sürekli uğradığımız bir yer haline geldi." dedi.

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        Türk ve Arap müziği arasındaki ilişkiye de değinen Alama, Türk müziğini çok beğendiğini ve geçmişte bir Türk sanatçıyla düet yaptığını anlattı.

        Türk müzisyenlerin ve yönetmenlerin çalışmalarını başarılı bulduğunu belirten Raghep Alama, iki ülke arasındaki kültürel bağların müzik aracılığıyla güçlendirilebileceğini ifade etti.

        Alama, "Türk müziği çok büyük bir sanat. Yaklaşık 10 yıl önce Türk bir sanatçıyla düet yapmıştım, çok güzel bir şarkıydı. Türk bir kadın veya erkek sanatçıyla yeniden düet yapmak isterim. Böylece Arap ülkeleriyle Türkiye arasındaki iletişimi müzik aracılığıyla güçlendirebiliriz. Biz Türk müziğini çok beğeniyoruz, Türklerin de Arap müziğini sevdiğini görüyoruz" diye konuştu.

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        Türk dinleyicilerin Arapça bilmeseler bile şarkılarına eşlik etmesinden mutluluk duyduğunu dile getiren sanatçı, bunun kendisini çok sevindirdiğini belirtti.

        YENİ KLİBİNİ TÜRKİYE'DE ÇEKMEYİ PLANLIYOR

        Yeni şarkısı "Jnoun" için hazırlanan animasyon klibine ilişkin de konuşan Alama, farklı fikirleri denemekten hoşlandığını ve animasyon kullanma düşüncesinin kendiliğinden ortaya çıktığını anlattı.

        Alama, yapay zeka teknolojilerindeki gelişmelerin animasyon çalışmalarına yeni imkanlar sunduğuna işaret ederek, klipte birbirlerine kalplerini gönderen iki sevgilinin duygusal bağını anlatmak istediklerini aktardı.

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        Klibin sonucundan memnun olduğunu ifade eden Alama, "Yakında Paris'te çektiğim yeni bir klibi yayımlayacağız. Ondan sonraki klibi de inşallah Türkiye'de çekeceğim" dedi.

        Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) kapsamında daha önce iyi niyet elçiliği görevinde bulunan Alama, sanatçıların çevre bilincinin artırılması ve toplumsal meselelerde farkındalık oluşturulmasındaki rolüne de değindi.

        Alama, sanatçıların özellikle önemli konularda farkındalık oluşturma sorumluluğu taşıdığının altını çizerek, "Sanatçının özellikle önemli konularda farkındalık oluşturma açısından çok önemli bir rolü var. Bütün sanatçıları toplumsal ve insani faaliyetlerde yer almaya teşvik ediyorum." ifadesini kullandı.

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        #AKM
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