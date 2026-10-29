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        Haberler Magazin Rapçi Sansar Salvo için zorunlu yatış kararı

        Rapçi Sansar Salvo için zorunlu yatış kararı

        Sansar Salvo olarak bilinen rapçi Ekincan Arslan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada 'topluma karşı tehlikeli olduğu' gerekçesiyle hakkında hastaneye zorunlu yatış kararı çıkarıldığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 10:26 Güncelleme:
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        Rapçi Sansar Salvo için zorunlu yatış kararı

        Sansar Salvo lakaplı rapçi Ekincan Arslan, yeni bir hukuki süreçle gündeme geldi. Daha önce babasına uyguladığı şiddet görüntüleriyle adından söz ettiren ve bu olayın ardından bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan rapçinin vesayeti anne ve babasına verilmişti.

        Arslan, son paylaşımında 'topluma karşı tehlikeli olduğu' gerekçesiyle hastaneye zorunlu yatış kararı verildiğini takipçileriyle paylaştı.

        EKİNCAN ARSLAN (SANSAR SALVO) HAKKINDA

        1989 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ekincan Arslan, aslen Malatyalı. 10 yaşından bu yana müzikle uğraşan Arslan'a 2010 yılında kanser teşhisi konuldu. Rapç, 4 yıl süren 4 yıl süren mücadelenin ardından hastalığı yendi.

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