1989 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ekincan Arslan, aslen Malatyalı. 10 yaşından bu yana müzikle uğraşan Arslan'a 2010 yılında kanser teşhisi konuldu. Rapç, 4 yıl süren 4 yıl süren mücadelenin ardından hastalığı yendi.
Rapçi Sansar Salvo için zorunlu yatış kararı
Sansar Salvo olarak bilinen rapçi Ekincan Arslan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada 'topluma karşı tehlikeli olduğu' gerekçesiyle hakkında hastaneye zorunlu yatış kararı çıkarıldığını duyurdu
Giriş: 29 Ekim 2026 - 10:26 Güncelleme:
Sansar Salvo lakaplı rapçi Ekincan Arslan, yeni bir hukuki süreçle gündeme geldi. Daha önce babasına uyguladığı şiddet görüntüleriyle adından söz ettiren ve bu olayın ardından bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan rapçinin vesayeti anne ve babasına verilmişti.
Arslan, son paylaşımında 'topluma karşı tehlikeli olduğu' gerekçesiyle hastaneye zorunlu yatış kararı verildiğini takipçileriyle paylaştı.
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