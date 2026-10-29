Rapçi Sansar Salvo için zorunlu yatış kararı

Sansar Salvo lakaplı rapçi Ekincan Arslan, yeni bir hukuki süreçle gündeme geldi. Daha önce babasına uyguladığı şiddet görüntüleriyle adından söz ettiren ve bu olayın ardından bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan rapçinin vesayeti anne ve babasına verilmişti.

Arslan, son paylaşımında 'topluma karşı tehlikeli olduğu' gerekçesiyle hastaneye zorunlu yatış kararı verildiğini takipçileriyle paylaştı.